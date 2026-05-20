Partenera Oanei Gheorghiu de la Dăruiește Viață intervine în scandalul transparentizării ONG-urilor: Miza nu este controlul fiscal, ci atacul la viața privată

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a intervenit miercuri în scandalul transparentizării ONG-urilor. Ea critică proiectul de lege adoptat de Senat și spune că „miza nu este controlul fiscal, ci atacul la viața privată”.

„Ce este, de fapt, un ONG într-o societate liberă și democratică?”, își începe Carmen Uscatu postarea pe Facebook. „Este plămânul civic al unei democrații. Reprezintă dreptul nostru, al cetățenilor, de a ne asocia și de a pune mână de la mână ca să rezolvăm probleme acolo unde statul nu poate sau nu știe cum. În România, din cauza slăbiciunii cronice a instituțiilor, ONG-urile au devenit o plasă de siguranță vitală: construiesc spitale, dotează școli, salvează păduri și apără drepturile celor vulnerabili.

Există un mit fals, rostogolit în aceste zile, cum că asociațiile ar funcționa într-o zonă gri. La Daruieste Viata, ca în majoritatea organizațiilor serioase, transparența este o valoare de bază. Raportăm deja absolut totul către instituțiile statului. Fiecare leu primit și fiecare leu cheltuit este înregistrat, trece prin audituri financiare stricte și independente, iar ANAF-ul are acces în timp real la toate aceste date.

Și atunci, care este miza proiectului de lege privind «transparentizarea» ONG-urilor, votat recent în Senat?

Miza nu este controlul fiscal, ci atacul direct asupra dreptului tău la viață privată. Legea vrea ca statul să pună pe internet, la vedere, numele, datele și sumele donate de orice persoană fizică sau juridică care alege să susțină o cauză cu mai mult de 5.000 de lei”, explică ea.

„Este o măsură profund nedemocratică”

Carmen Uscatu invocă cazul Ungariei, unde o lege similară a fost anulată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

„Instanța europeană a decis clar că obligarea ONG-urilor de a-și publica donatorii încalcă dreptul la viață privată, protecția datelor personale (GDPR) și principiul proporționalității. În Europa, cetățeanul privat are dreptul constituțional la intimitate. Modul în care alegi să îți cheltuiești banii personali, deja munciți și impozitați, ține de libertatea ta”, precizează Carmen Uscatu.

Potrivit cofondatoarei Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, „dacă această lege trece și de Camera Deputaților, întregul sistem de donații din România va fi grav afectat:

Va exista astfel o frică de controale și presiuni. Așa cum puncta un cetățean în comentarii pe rețelele sociale, multe firme sau donatori mari se vor retrage de teama unor controale fiscale primite «cu dedicație» de la instituțiile statului, în cazul în care susțin organizații care investighează corupția sau critică puterea. Fără bani, cei care deranjează vor fi sufocați și desființați automat.

Se va încuraja hărțuirea publică: Jurnalista Iulia Popovici descria extrem de plastic acest risc: listele nu vor ajuta la corectitudine fiscală, ci vor deveni o bâtă pentru hărțuitorii de pe internet. „«Pe baza listei cu cine dă bani la ONG-uri, Mirel [de pe Facebook] se poate doar pune pe Fb să urle» și să linșeze public oameni care au donat pentru o cauză culturală, socială sau medicală care nu-i pe placul lui.”

„Avem datoria morală de a proteja identitatea și siguranța celor care fac posibile proiectele noastre”

„Asistăm la un dublu standard profund îngrijorător: se solicită o expunere totală a opțiunilor private ale cetățenilor, în timp ce mecanismele de control asupra puterii politice sunt slăbite. Analistul politic Razvan Petri sublinia foarte clar această asimetrie: «Să ții contractele partidelor cu presa la secret, să ai subvenții uriașe cu destinații obscure pentru partide, să elimini obligativitatea publicării declarațiilor de avere pentru politicieni […] dar să ceri „transparență” maximă pentru ONG-uri […] este profund antidemocratic». Standardele de transparență trebuie să fie direct proporționale cu volumul de putere și de bani publici gestionați, nu aplicate punitiv asupra contribuitorilor privați.

La Dăruiește Viață, relația noastră cu instituțiile statului a fost întotdeauna bazată pe deplină legalitate și conformitate fiscală. Însă avem datoria morală de a proteja identitatea și siguranța celor care fac posibile proiectele noastre. Participarea civică și filantropia sunt piloni ai unei societăți deschise, nu indicii ale unei suspiciuni. O societate în care cetățenilor și companiilor le este inoculată temerea de a mai susține cauze publice, de frică expunerii sau a repercusiunilor, încetează să mai fie o societate cu adevărat liberă”, mai spune Carmen Uscatu.

