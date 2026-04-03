Crin Antonescu: „Pare că nu se mai poate întâmpla nimic în România”

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show", fostul lider PNL, Crin Antonescu a vorbit deschis despre „adicția" sa pentru știrile din România, deși trăiește în Belgia.

„Adicție la România: de ce nu pot sta departe de haosul politic”

Crin Antonescu critică dur politica de azi. Spre deosebire de vremurile lui Iliescu sau Băsescu, avem dezbateri sterile. Apar mereu aceleași figuri. El urmărește emisiuni și podcasturi din Franța, UK și SUA. Antonescu observă o scădere clară a calității discursului public din România.

Crin Antonescu: „Pare că am totuși o ușoară adicție cu România. Un om normal în situația mea ar trebui să se uite mai puțin, pentru că nu prea mai contează ce se întâmplă în România. Numai că nu poți face asta din diverse motive: unul, că ești acolo, că ești român; doi, că e viața ta, îi știi pe cei mai mulți dintre oamenii despre care și care vorbesc. Te uiți și tu, mai vezi ce mai spune, ce te deranjează cel mai tare. Ce mai spune Valentin Stan, ce mai spune Marius Tucă, ce mai spune Ion Cristoiu.”

Fostul lider PNL, subliniază nostalgia pentru o politică mai vie. Antonescu, care a trăit „tot ce s-a întâmplat în 36 de ani, în curând 37”, vede o inflație de emisiuni, influenceri și fake news, dar rămâne conectat la scena locală.