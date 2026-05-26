Sectorul 4 a votat. Donald Trump câștigă detașat în fața Maiei Sandu. O tarla din parcul Arghezi va purta numele actualului președinte SUA. Definitiv, prin vocea cetățenilor, extinderea Parcului Tudor Arghezi se va numi „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”. Patinoarul a fost botezat Doru Tureanu. Peste 116.000 de persoane au votat denumirile celor două obiective de investiții. Au fost și voci care au contestat votul. Barak Obama, aflat pe lista scurtă, nu a avut nici o șansă.

Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat. Marți, noile denumiri pentru două obiective de investiții pentru extinderea Parcului Tudor Arghezi se va numi „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”, iar patinoarul dat în folosință în urmă cu aproape doi ani va purta numele lui Doru Tureanu.

Doru Tureanu, cel mai mare hocheist român din Sectorul 4, care a jucat în Sectorul 2

Patinoarul va fi denumit după Doru Tureanu. Doru Tureanu este considerat cel mai mare hocheist român al tuturor timpurilor. El a locuit în Sectorul 4. dar a jucat în Sectorul 2. Este inclus în Hall of Fame-ul hocheiului mondial

„Consiliul Local al Sectorului 4 a validat, astăzi, denumirile celor două obiective de investiții din Sectorul 4.

Respectiv extinderea Parcului Tudor Arghezi și patinoarul pe care Sectorul 4 l-a dat în folosință în luna august 2024. Astfel, extinderea cu încă 4 hectare a parcului va purta numele „

Peste 116.000 de persoane au votat parteneriatul strategic româno-american

Denumirile au fost validate după ce peste 116.000 de persoane au votat în ultimele zile cum să se numească extinderea parcului, dar și patinoarul din sector.

„Denumirea noului spațiu verde ce se amenajează lângă Parcul Tudor Arghezi reprezintă un gest simbolic de respect și de reafirmare a deschiderii comunității Sectorului 4 către dialog, cooperare și consolidarea relațiilor transatlantice, într-un context internațional în care parteneriatul strategic româno-american continuă să constituie un pilon esențial al securității, dezvoltării și stabilității regionale, cu atât mai mult cu cât, anul acesta, Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la declararea Independenței”, se mai menționează în comunicat.

Doru Tureanu, pe merit

În ceea ce privește patinoarul din zona Apărătorii Patriei, acesta va purta numele lui Doru Tureanu (1954–2014), considerat „cel mai mare hocheist român al tuturor timpurilor”. Fost component al echipei naționale de hochei pe gheață, Tureanu a participat la 17 campionate mondiale și la două ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă, în 1976 și 1980.

„Pentru întreaga sa carieră sportivă de excepție, a fost inclus încă din anul 2011 în Hall of Fame-ul hocheiului mondial. Inaugurat în anul 2024, cu ocazia desfășurării primei ediții a Supercupei României la hochei pe gheață, patinoarul din sudul Bucureștiului a găzduit, în acești doi ani, competiții de înalt nivel național și internațional, atât la hochei pe gheață, cât și la patinaj artistic”, se precizează în comunicatul emis.

Numele parcului a stârnit controverse

În aprilie, Daniel Băluță anunțase că noul parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi va purta numele președintelui SUA, Donald Trump.

Primarul spunea atunci că denumirea ar marca aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite și relațiile dintre comunitățile română și americană.

Ulterior, Băluță a anunțat că decizia finală va fi luată prin vot online. Pentru extinderea parcului, cetățenii au putut alege între mai multe nume, printre care Donald Trump, Maia Sandu, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Jacques Chirac, Václav Havel, Helmut Kohl și François Mitterrand.

Inițial, Maia Sandu s-a aflat printre variantele care au atras cele mai multe voturi, dar în final a câștigat denumirea „Donald Trump”.

