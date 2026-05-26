Prima pagină » Știri externe » Trump se declară sănătos tun în urma vizitei medicale. Ce suspiciuni au apărut în ultimul timp cu privire la sănătatea președintelui SUA

Trump se declară sănătos tun în urma vizitei medicale. Ce suspiciuni au apărut în ultimul timp cu privire la sănătatea președintelui SUA

Trump se declară sănătos tun în urma vizitei medicale. Ce suspiciuni au apărut în ultimul timp cu privire la sănătatea președintelui SUA
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Statelor Unite, a cărui stare de sănătate a fost subiectul multor analize și speculații, a fost supus unui examen fizic la spitalul Walter Reed. Trump, care va împlini luna viitoare vârsta de 80 de ani, a precizat printr-o postare pe Truth Social că este sănătos tun, ceea ce îi permite să-și continue atribuțiile de președinte.

Sănătatea lui Donald Trump a fost subiect de dezbatere încă de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte, în contextul în care a apărut de mai multe ori cu vânătăi vizibile pe mâini, pe care le acoperea cu fond de ten.

„Tocmai mi-am terminat controlul medical de 6 luni la Centrul Medical Militar Walter Reed. Totul a ieșit PERFECT. Mulțumesc medicilor și personalului extraordinar! Mă întorc la Casa Albă”, a scris Trump pe Truth Social.

Speculațiile cu privire la starea de sănătate a liderului american au fost amplificate de vârsta înaintată a lui Trump, care este cel mai în vârstă președinte învestit în funcție.
Principalele semne de întrebare

  • Vânătăi și semnele de pe mâini: De mai multe ori, președintele SUA a avut vânătăi și umflături pe mâini, ceea ce a stârnit numeroase zvonuri în mass-media. Trump a recunoscut ulterior că folosește machiaj pentru a le acoperi și că ia mai multă aspirină decât este recomandat.

  • Insuficiență cronică venoasă: imaginile cu picioarele sale umflate apărute în presă au determinat Casa Albă să confirme oficial că președintele suferă de o formă ușoară de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune care provoacă crampe și vânătăi.

  • Sănătatea mentală: Din cauza vârstei și a unor gafe și confuzii în discursurile sale, criticii au ridicat semne de întrebare privind acuitatea sa mentală.

Recomandările autorului:

Trump a început construcția arenei UFC lângă Casa Albă, unde se vor organiza lupte în cușcă chiar de ziua președintelui american

Anunț șocant făcut de Pentagon. SUA vor să retragă mare parte din trupele și echipamente militare din Europa și lasă continentul să se apere singur

Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor
21:17
Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor
FLASH NEWS Ucraina s-a pregătit de un război cu Belarusul. Primele 500 de ținte au fost luate deja în vizor
21:04
Ucraina s-a pregătit de un război cu Belarusul. Primele 500 de ținte au fost luate deja în vizor
SPORT Trump a început construcția arenei UFC lângă Casa Albă, unde se vor organiza lupte în cușcă chiar de ziua președintelui american
20:16
Trump a început construcția arenei UFC lângă Casa Albă, unde se vor organiza lupte în cușcă chiar de ziua președintelui american
CONTROVERSĂ Acțiunile Ferrari s-au prăbușit după anunțul noului model electric. Piața a reacționat negativ la premiera producătorului italian
19:45
Acțiunile Ferrari s-au prăbușit după anunțul noului model electric. Piața a reacționat negativ la premiera producătorului italian
FLASH NEWS Președintele Belarusului spune că îi este „groază” de ideea unirii Republicii Moldova cu România. Ce i-a mai spus Lukașenko lui Igor Dodon
19:02
Președintele Belarusului spune că îi este „groază” de ideea unirii Republicii Moldova cu România. Ce i-a mai spus Lukașenko lui Igor Dodon
ECONOMIE Summitul Quad de la New Delhi: Ce măsuri economice au convenit Marco Rubio și cu miniștrii de Externe ai Australiei, Indiei și Japoniei
18:53
Summitul Quad de la New Delhi: Ce măsuri economice au convenit Marco Rubio și cu miniștrii de Externe ai Australiei, Indiei și Japoniei
Mediafax
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru l-a dat de gol pe Gigi Becali: Cum să te întrebe cineva și să spui așa cu neruşinare că nu știi?
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
FT: Salariile reale încep să scadă în toate marile țări dezvoltate. Care este perspectiva
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții Storianei, angajata salonului de înfrumusețare din Timișoara care a murit subit. Colegii săi sunt îndurerați
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Psihologii explică de ce oamenii simt nevoia să se filmeze și să-și facă poze în continuu
METEO Meteorologii 3bmeteo avertizează asupra valului de caniculă care va „topi” Europa. Panică în Italia: 36 de grade Celsius: Cât va dura?
21:15
Meteorologii 3bmeteo avertizează asupra valului de caniculă care va „topi” Europa. Panică în Italia: 36 de grade Celsius: Cât va dura?
DECIZIE Aleșii, obligați să declare cu cine se întâlnesc la Parlament, pentru a discuta proiectele de legi
20:51
Aleșii, obligați să declare cu cine se întâlnesc la Parlament, pentru a discuta proiectele de legi
EXCLUSIV O instituție pe care Bolojan o voia desființată a devenit loc călduț pentru sinecuriștii PNL. Au loc numiri politice pe bandă din rândul liberalilor, în ultimele zile
20:44
O instituție pe care Bolojan o voia desființată a devenit loc călduț pentru sinecuriștii PNL. Au loc numiri politice pe bandă din rândul liberalilor, în ultimele zile
POLITICĂ Sectorul 4 a votat. Donald Trump câștigă detașat în fața Maiei Sandu. O tarla din parcul Arghezi va purta numele actualului președinte SUA
20:41
Sectorul 4 a votat. Donald Trump câștigă detașat în fața Maiei Sandu. O tarla din parcul Arghezi va purta numele actualului președinte SUA
IT&C Nu uita să-ți închizi telefonul o dată pe săptămână. Recomandarea nu ține de baterie sau spațiul de stocare
20:39
Nu uita să-ți închizi telefonul o dată pe săptămână. Recomandarea nu ține de baterie sau spațiul de stocare
FLASH NEWS Dexonline a generat o adevărată controversă. Cuvântul zilei: „cretinism” sau „creștinism”? Plângere penală și reacția BOR
20:21
Dexonline a generat o adevărată controversă. Cuvântul zilei: „cretinism” sau „creștinism”? Plângere penală și reacția BOR

Cele mai noi

Trimite acest link pe