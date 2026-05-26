Președintele Statelor Unite, a cărui stare de sănătate a fost subiectul multor analize și speculații, a fost supus unui examen fizic la spitalul Walter Reed. Trump, care va împlini luna viitoare vârsta de 80 de ani, a precizat printr-o postare pe Truth Social că este sănătos tun, ceea ce îi permite să-și continue atribuțiile de președinte.

Sănătatea lui Donald Trump a fost subiect de dezbatere încă de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte, în contextul în care a apărut de mai multe ori cu vânătăi vizibile pe mâini, pe care le acoperea cu fond de ten.

„Tocmai mi-am terminat controlul medical de 6 luni la Centrul Medical Militar Walter Reed. Totul a ieșit PERFECT. Mulțumesc medicilor și personalului extraordinar! Mă întorc la Casa Albă”, a scris Trump pe Truth Social.

Speculațiile cu privire la starea de sănătate a liderului american au fost amplificate de vârsta înaintată a lui Trump, care este cel mai în vârstă președinte învestit în funcție.

Principalele semne de întrebare

Vânătăi și semnele de pe mâini: De mai multe ori, președintele SUA a avut vânătăi și umflături pe mâini, ceea ce a stârnit numeroase zvonuri în mass-media. Trump a recunoscut ulterior că folosește machiaj pentru a le acoperi și că ia mai multă aspirină decât este recomandat.

Insuficiență cronică venoasă: imaginile cu picioarele sale umflate apărute în presă au determinat Casa Albă să confirme oficial că președintele suferă de o formă ușoară de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune care provoacă crampe și vânătăi.

Sănătatea mentală: Din cauza vârstei și a unor gafe și confuzii în discursurile sale, criticii au ridicat semne de întrebare privind acuitatea sa mentală.

