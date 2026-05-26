Aleșii, obligați să declare cu cine se întâlnesc la Parlament, pentru a discuta proiectele de legi

În Parlament se pregătește introducerea platformei Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), prin care, parlamentarii vor fi obligați să raporteze toate întâlnirile pe care le au cu diverși actori interesați să influențeze într-un fel sau altul procesul legislativ.

Potrivit regulamentului, reprezentanții legislativului sunt obligați să declare public pe internet toate întâlnirile cu reprezentanții societăților comerciale, asociațiilor, fundațiilor sau sindicatelor care ar putea influența proiectele de lege aflate în dezbatere.

Ce informații trebuie să declare parlamentarii în RUTI

Sistemul este prevăzut cu ferestre temporare pentru raportare. Parlamentarii au obligaţia de a publica întâlnirile cu persoanele terţe, cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării acestora. În cazul întâlnirilor fără o planificare prealabilă, deputaţii şi senatorii trebuie să consemneze în RUTI, în termen de 48 de ore de la finalizarea acestora.

Informaţiile publicate în RUTI vor cuprinde: numele persoanelor şi denumirea entităţilor reprezentate; data şi locul întâlnirii; descrierea scopului întâlnirii.

Dacă o întrevedere este anulată sau amânată, parlamentarul este obligat să o marcheze ca „anulată” în aplicație și să justifice oficial motivul.

Actualizarea datelor se poate realiza în intervalul suplimentar de 72 de ore, calculat de la data întâlnirii indicată iniţial în platformă. Acest interval permite utilizatorului să completeze sau să corecteze anumite informaţii legate de întâlnire, fără a afecta elementele esenţiale ale înregistrării publicate.

În cazul în care o întâlnire publicată în platformă nu mai are loc, utilizatorul nu poate șterge înregistrarea din evidenţa RUTI, ci va utiliza opţiunea dedicată marcării ca anulată, potrivit câmpurilor disponibile în sistem.

În această situaţie, utilizatorul poate indica motivul anulării în câmpul corespunzător, astfel încât evidenţa din platformă să reflecte situaţia reală a întâlnirii.

Jurnaliștii și cetățenii vor putea urmări aceste date în timp real pe un portal public dedicat. Regulamentul avertizează că nerespectarea acestor termene și ascunderea întâlnirilor vor atrage sancțiuni disciplinare directe, conform Statutului deputaților și al senatorilor.

Ghidul urmează să fie distribuit tuturor deputaților și senatorilor prin e-mail, imediat după adoptarea oficială în Parlament a hotărârii.

