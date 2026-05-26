Ucraina s-a pregătit de un război cu Belarusul. Primele 500 de ținte au fost luate deja în vizor

Ucraina se pregătește în prezent de un război pe al doilea front, cu Belarusul. În acest sens, ucrainenii ar putea ataca 500 de ținte din țara vecină, scrie Mediafax.

Ucraina a identificat primele 500 de ținte strategice din Belarus care urmează să fie atacate în cazul în care țara vecină decide să intre în război de partea Rusiei, scrie agenția ucraineană NEXTA. Anunțul a fost făcut de Robert „Magyar” Brovdi, un comandant din cadrul Armatei Ucrainene.

Potrivit lui Brovdi, în cazul în care bielorușii decid să intre în război, loviturile ucrainenilor ar fi aplicate în mod sistematic asupra unor obiective analizate și plasate pe o listă.

„Primele 500 de ținte sunt deja marcate. Nu ne provocați”, l-a avertizat Brovdi pe Aleksandr Lukașenko.

Belarusul este un aliat cheie al Moscovei și s-a implicat de mai multe ori în mod neoficial în războiul cu Ucraina, în special la începutul conflictului, când a permis trupelor ruse să îi folosească teritoriul.

