O instituție pe care Bolojan o voia desființată a devenit loc călduț pentru sinecuriștii PNL. Au loc numiri politice pe bandă din rândul liberalilor, în ultimele zile

Ministerul Finanțelor a declanșat un proces de reorganizare a Fondului Român de Contragarantare (FRC), instituție inclusă în planurile premierului Ilie Bolojan de reducere a cheltuielilor bugetare și eficientizarea aparatului de stat. Deși scopul era simplificarea structurii administrative și chiar desființarea instituției, un ordin emis de Finanțe arată că, de fapt, este vorba despre numirea unei conduceri provizorii și majoritatea sunt din PNL.

Ministerul Finanțelor a anunțat, în august 2025, că vrea să desființeze Fondul de Contragarantare, într-o măsură care era prezentată ca parte a unei strategii de „debirocratizare” și reducere a costurilor publice. Astfel, începând cu 18 decembrie 2025, în baza Legii nr. 239/2025, FRC nu mai acordă garanții, iar activitățile sale au intrat într-un proces de transfer și reorganizare, fiind preluate sau unificate cu cele ale Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).

Ce prevede noul document al Ministerului Finanțelor

Documentul publicat de Ministerul Finanțelor stabilește mandatul reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor Fondului Român de Contragarantare și conține mai multe decizii care vizează atât conducerea instituției, cât și structura sa de administrare. Sunt constatate încetările mandatelor provizorii din Consiliul de Supraveghere și Directorat, precum și încetarea activității acestor structuri în forma actuală.

În paralel, este aprobată trecerea instituției de la sistemul dualist de administrare la sistemul unitar, în care conducerea este concentrată într-un Consiliu de Administrație. Documentul prevede și declanșarea procedurii de selecție pentru viitorii membri ai Consiliului de Administrație.

„Reprezentantul statului în AGA va vota PENTRU aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Fondului Român de Contragarantare SA în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărarii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”. Trei numiri provizorii în plin proces de desființare

În paralel cu reorganizarea structurală, documentul stabilește numirea provizorie a trei administratori în Consiliul de Administrație al Fondului Român de Contragarantare. Este vorba despre Nicolae-Cristian Stănică, Alexandra Bogdan și Mircea Cristian Staicu.

„Numirea, în temeiul alin. 1 și 2 ale art.29^1 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, a doamnei BOGDAN Alexandra, domnului STĂNICĂ Nicolae-Cristian și domnului STAICU Mircea Cristian, în calitate de administratori, repectiv membri ai Consiliului de Administrație al Fondului Român de Contragarantare S.A.”

Mandatele sunt stabilite pentru o perioadă de până la cinci luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă două luni. Documentul prevede și posibilitatea revocării în orice moment a acestor administratori, fără plata unor compensații suplimentare, doar dacă este desemnat un nou Consiliu de Administrație prin procedura de selecție.

„Reprezentantul statului în AGA va vota PENTRU numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de cel mult 5 luni, începand cu data semnarii contractului, a doamnei Alexandra BOGDAN și a domnilor STĂNICĂ Nicolae Cristian, Mircea Cristian STAICU în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Fondului Român de Contragarantare S.A. în situatia în care în perioada mandatului administratorilor provizorii în funcție se va desemna un nou Consiliu de Administrație in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011”.

Cine sunt noii administratori interimari ai instituției

Numirile din noua conducere provizorie a Fondului Român de Contragarantare sunt strâns legate de numele premierului interimar și șef al PNL, Ilie Bolojan. Deși susține în discursul său că este nevoie de o reformă a instituțiilor care „consumă banii publici”, acum, tocmai o astfel de instituție devine spațiu pentru noi numiri cu conexiuni politice în zona PNL.

Alexandra Bogdan este primul nume care apare în documentul privind noua conducere provizorie a Fondului Român de Contragarantare. Numele acesteia este strâns legat de Ionel Bogdan, soțul acesteia, deputat PNL și fost președinte al Consiliului Județean Maramureș.

Ionel Bogdan a condus una dintre cele mai influente organziații locale ale partidului și a făcut parte din generația de lideri promovați în perioada în care liberalii controlau mai multe structuri administrative și companii de stat.