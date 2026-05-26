O instituție pe care Bolojan o voia desființată a devenit loc călduț pentru sinecuriștii PNL. Au loc numiri politice pe bandă din rândul liberalilor, în ultimele zile

Ministerul Finanțelor a declanșat un proces de reorganizare a Fondului Român de Contragarantare (FRC), instituție inclusă în planurile premierului Ilie Bolojan de reducere a cheltuielilor bugetare și eficientizarea aparatului de stat. Deși scopul era simplificarea structurii administrative și chiar desființarea instituției, un ordin emis de Finanțe arată că, de fapt, este vorba despre numirea unei conduceri provizorii și majoritatea sunt din PNL.
Ministerul Finanțelor a anunțat, în august 2025, că vrea să desființeze Fondul de Contragarantare, într-o măsură care era prezentată ca parte a unei strategii de „debirocratizare” și reducere a costurilor publice. Astfel, începând cu 18 decembrie 2025, în baza Legii nr. 239/2025, FRC nu mai acordă garanții, iar activitățile sale au intrat într-un proces de transfer și reorganizare, fiind preluate sau unificate cu cele ale Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).
Documentul publicat de Ministerul Finanțelor stabilește mandatul reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor Fondului Român de Contragarantare și conține mai multe decizii care vizează atât conducerea instituției, cât și structura sa de administrare. Sunt constatate încetările mandatelor provizorii din Consiliul de Supraveghere și Directorat, precum și încetarea activității acestor structuri în forma actuală.
În paralel, este aprobată trecerea instituției de la sistemul dualist de administrare la sistemul unitar, în care conducerea este concentrată într-un Consiliu de Administrație. Documentul prevede și declanșarea procedurii de selecție pentru viitorii membri ai Consiliului de Administrație.
„Reprezentantul statului în AGA va vota PENTRU aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Fondului Român de Contragarantare SA în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărarii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”.
Trei numiri provizorii în plin proces de desființare
În paralel cu reorganizarea structurală, documentul stabilește numirea provizorie a trei administratori în Consiliul de Administrație al Fondului Român de Contragarantare. Este vorba despre Nicolae-Cristian Stănică, Alexandra Bogdan și Mircea Cristian Staicu.
„Numirea, în temeiul alin. 1 și 2 ale art.29^1 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, a doamnei BOGDAN Alexandra, domnului STĂNICĂ Nicolae-Cristian și domnului STAICU Mircea Cristian, în calitate de administratori, repectiv membri ai Consiliului de Administrație al Fondului Român de Contragarantare S.A.”
Mandatele sunt stabilite pentru o perioadă de până la cinci luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă două luni. Documentul prevede și posibilitatea revocării în orice moment a acestor administratori, fără plata unor compensații suplimentare, doar dacă este desemnat un nou Consiliu de Administrație prin procedura de selecție.
„Reprezentantul statului în AGA va vota PENTRU numirea cu caracter provizoriu, pe o perioadă de cel mult 5 luni, începand cu data semnarii contractului, a doamnei Alexandra BOGDAN și a domnilor STĂNICĂ Nicolae Cristian, Mircea Cristian STAICU în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Fondului Român de Contragarantare S.A. în situatia în care în perioada mandatului administratorilor provizorii în funcție se va desemna un nou Consiliu de Administrație in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011”.
Numirile din noua conducere provizorie a Fondului Român de Contragarantare sunt strâns legate de numele premierului interimar și șef al PNL, Ilie Bolojan. Deși susține în discursul său că este nevoie de o reformă a instituțiilor care „consumă banii publici”, acum, tocmai o astfel de instituție devine spațiu pentru noi numiri cu conexiuni politice în zona PNL.
Alexandra Bogdan este primul nume care apare în documentul privind noua conducere provizorie a Fondului Român de Contragarantare. Numele acesteia este strâns legat de Ionel Bogdan, soțul acesteia, deputat PNL și fost președinte al Consiliului Județean Maramureș.
Ionel Bogdan a condus una dintre cele mai influente organziații locale ale partidului și a făcut parte din generația de lideri promovați în perioada în care liberalii controlau mai multe structuri administrative și companii de stat.
Mircea Cristian Staicu este un alt nume din lista administratorilor provizorii și ocupă funcția de consilier în cabinetul viceprimarului Sectorului 2 din februarie 2023. În 2009, Emil Boc, fost PDL actual PNL, îl numea pe Staicu secretar general în Ministerul Culturii.
Anterior, Staicu a fost membru în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica între 2020 și mai 2021. De asemenea, acesta a ocupat mai multe funcții în administrația centrală. În perioada iulie-decembrie 2016 a fost consilier personal al ministrului Transporturilor, iar între octombrie 2010 și iunie 2012 a deținut funcția de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Ultimul nume din lista de interimari este cel al lui Nicolae Cristian Stănică, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Acesta conduce instituția din 2019 și a rămas în funcție în mai multe formule guvernamentale succesive. De asemenea, Stănică este cunoscut ca fiind finul lui Adriean Videanu, fost ministru și primar general al Capitalei.
În acest context, documentul ridică mai multe întrebări legate de logica reorganizării FRC. Dacă obiectivul este reducerea aparatului de stat și desființarea unei instituții considerate nefuncționale, de ce este declanșată o procedură completă de selecție pentru viitorul Consiliu de Administrație și de ce a fost instalată o conducere provizorie cu mandate limitate?
De menționat este faptul că procedurile de selecție pentru conducerea companiilor de stat nu se rezumă doar la simple numiri, ci pot duce la instalarea unor administratori cu mandate complete. Într-un astfel de context, în cazul unei decizii de dizolvare, înainte de finalizarea mandatelor, statul român ar fi obligat să acopere costurile generate de încetarea contractelor, adică să plătească salarii compensatorii.
