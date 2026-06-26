Cum a ajuns USR la putere în România? Dan Dungaciu: „Are 10% în Parlament. Conducerea țării i-a dat 80% din puterea în stat, iar acum ne cheamă pe noi să rezolvăm problemele”

În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a explicat de ce AUR a refuzat negocierile pentru noul Guvern și ce mesaj transmite partidul. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu a spus că AUR nu putea accepta propunerea pentru funcția de premier. El a explicat că persoana propusă nu avea susținere puternică în Parlament și că partidul nu a fost consultat înainte de discuții.

„Și să mi se propună un premier care provenea dintr-un grup parlamentar aflat pe locul patru sau cinci… Domnul Veștea nici măcar nu mai avea sprijinul PNL, care oricum era sub noi în Parlament. Dar de ce veniți cu dânsul? Sincer, nici nu auzisem de domnul Veștea până acum. Sigur, eu nu sunt de foarte multă vreme în politică, așa că îmi cer scuze”, spune Dan Dungaciu

Critici la adresa majorității guvernamentale Dan Dungaciu critică formarea guvernării, spunând că un partid cu 10% din voturi a primit prea multă putere. El consideră că decizia a fost luată de liderii politici și că opoziția nu a fost consultată, iar acum se cere dialog.

„Să fie Bolojan dat jos și pentru că USR și Bolojan nu știu ce au făcut. Țara trebuie să iasă de sub acest jug neomarxist, a fost și este. USR avea doar 10% din voturi. Cine i-a acceptat? Noi aveam 20%, iar ei aveau 10%. Nu ne-a obligat nimeni. Nu a fost nicio conspirație și nu au existat presiuni din afară. Voi i-ați acceptat, voi i-ați ridicat și le-ați dat 80% din puterea în stat. Voi ați făcut asta. Acum ne chemați pe noi și cereți dialog, deși înainte nici măcar nu ați discutat cu noi” , spune Dan Dungaciu

Dungaciu: pierderea controlului politic și a încrederii Dan Dungaciu vorbește despre rolul electoratului și influența pe care o au factorii politici asupra partidelor.