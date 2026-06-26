Cum a ajuns USR la putere în România? Dan Dungaciu: „Are 10% în Parlament. Conducerea țării i-a dat 80% din puterea în stat, iar acum ne cheamă pe noi să rezolvăm problemele”

În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a explicat de ce AUR a refuzat negocierile pentru noul Guvern și ce mesaj transmite partidul. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Dan Dungaciu a spus că AUR nu putea accepta propunerea pentru funcția de premier. El a explicat că persoana propusă nu avea susținere puternică în Parlament și că partidul nu a fost consultat înainte de discuții.
„Și să mi se propună un premier care provenea dintr-un grup parlamentar aflat pe locul patru sau cinci… Domnul Veștea nici măcar nu mai avea sprijinul PNL, care oricum era sub noi în Parlament. Dar de ce veniți cu dânsul? Sincer, nici nu auzisem de domnul Veștea până acum. Sigur, eu nu sunt de foarte multă vreme în politică, așa că îmi cer scuze”, spune Dan Dungaciu