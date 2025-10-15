Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Diaconescu: „Nu înțeleg de ce toate dezastrele naturale au NUME de femei”

Dan Diaconescu: „Nu înțeleg de ce toate dezastrele naturale au NUME de femei”

Alexandra Anton Marinescu
15 oct. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a vorbit despre un episod amuzant din viața lui, dar și despre cum vede el anumite lucruri din actualitate. Jurnalistul a explicat și motivul pentru care toate fenomenele meteorologice extreme au nume de femei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Trec cu mașinile lor și îmi distrug sistematic gardul”

Diaconescu a spus că și-a construit singur gardul casei și că muncă lui este „stricată” de mașinile primăriei.

„Eu am o proprietate, v-am spus, de 500 m² cu deschidere de 22 m, pe 22 m, pe 22 m, nu știu ce. Eu gardul ăsta, ca să-l fac de 200 m liniari, am pus eu cărămidă pe cărămidă, am dat cu mistria, am dat cu asta. Și mi-am făcut un gard. Partea din fața a gardului meu, cum ar veni, e la stradă, da? Și ăștia trec cu mașinile lor, primăria, că aici vreau să ajung. Cu gunoiul, cu vopsitul și mie îmi distrug sistematic gardul. Dau cu tot felul de substanțe, știi, chimicale.”, spune el.

„De ce ciclonii poartă nume de femei? Vă explic acum”

Invitatul a făcut o glumă despre numele ciclonilor. Acesta a invitat publicul să pregătească telefoanele pentru un „short” și a promis o explicație „adevărată”.

„Când a venit Barbara, știi de ce a venit Barbara? Să ne rețină în casă, ei au transportat foarte mult armament către Ucraina. Îți arăt imagini, nu râde. Tu știi ciclonii de ce au nume de femei? Ai dreptul la trei încercări. Să-și pregătească telespectatorii aparatele acasă, că vreau să facă din asta un short. (…) Și vă spun acum de ce orice ciclon, orice uragan, orice taifun poartă nume de femeie. Varianta adevărată este că orice ciclon, orice uragan, orice taifun poartă nume de femeie fiindcă toate aceste fenomene meteorologice vă iau mașina, vă iau casa și vă lasă…”, spune el.

LIVE UPDATE A 10-a zi de CRIZĂ în Franța. Partidul Socialist nu va depune o nouă moțiune de cenzură. Marine Le Pen denunță o „coaliție” condusă de MACRON
11:29
A 10-a zi de CRIZĂ în Franța. Partidul Socialist nu va depune o nouă moțiune de cenzură. Marine Le Pen denunță o „coaliție” condusă de MACRON
EXTERNE După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară
11:28
După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară
ACTUALITATE Cât costă cea mai scumpă garsonieră din București: cu cât se vinde metrul pătrat. La polul opus sunt casele din Ferentari și Prelungirea Ghencea
11:27
Cât costă cea mai scumpă garsonieră din București: cu cât se vinde metrul pătrat. La polul opus sunt casele din Ferentari și Prelungirea Ghencea
NEWS ALERT Șeful ANP, EXCLUSIV, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
11:18
Șeful ANP, EXCLUSIV, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
VIDEO Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri
11:14
Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri
ULTIMA ORĂ România a dat ȘAH MAT la Campionatul European pe Echipe. Performanță ISTORICĂ pentru țara noastră. Au fost 40 de echipe în competiție
11:07
România a dat ȘAH MAT la Campionatul European pe Echipe. Performanță ISTORICĂ pentru țara noastră. Au fost 40 de echipe în competiție