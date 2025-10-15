Dan Diaconescu: „Nu înțeleg de ce toate dezastrele naturale au nume de femei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a vorbit despre un episod amuzant din viața lui, dar și despre cum vede el anumite lucruri din actualitate. Jurnalistul a explicat și motivul pentru care toate fenomenele meteorologice extreme au nume de femei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Trec cu mașinile lor și îmi distrug sistematic gardul”

Diaconescu a spus că și-a construit singur gardul casei și că muncă lui este „stricată” de mașinile primăriei.

„Eu am o proprietate, v-am spus, de 500 m² cu deschidere de 22 m, pe 22 m, pe 22 m, nu știu ce. Eu gardul ăsta, ca să-l fac de 200 m liniari, am pus eu cărămidă pe cărămidă, am dat cu mistria, am dat cu asta. Și mi-am făcut un gard. Partea din fața a gardului meu, cum ar veni, e la stradă, da? Și ăștia trec cu mașinile lor, primăria, că aici vreau să ajung. Cu gunoiul, cu vopsitul și mie îmi distrug sistematic gardul. Dau cu tot felul de substanțe, știi, chimicale.”, spune el.

„De ce ciclonii poartă nume de femei? Vă explic acum”

Invitatul a făcut o glumă despre numele ciclonilor. Acesta a invitat publicul să pregătească telefoanele pentru un „short” și a promis o explicație „adevărată”.