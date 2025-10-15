Dan Diaconescu: „Nu înțeleg de ce toate dezastrele naturale au nume de femei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a vorbit despre un episod amuzant din viața lui, dar și despre cum vede el anumite lucruri din actualitate. Jurnalistul a explicat și motivul pentru care toate fenomenele meteorologice extreme au nume de femei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Diaconescu a spus că și-a construit singur gardul casei și că muncă lui este „stricată” de mașinile primăriei.
„Eu am o proprietate, v-am spus, de 500 m² cu deschidere de 22 m, pe 22 m, pe 22 m, nu știu ce. Eu gardul ăsta, ca să-l fac de 200 m liniari, am pus eu cărămidă pe cărămidă, am dat cu mistria, am dat cu asta. Și mi-am făcut un gard. Partea din fața a gardului meu, cum ar veni, e la stradă, da? Și ăștia trec cu mașinile lor, primăria, că aici vreau să ajung. Cu gunoiul, cu vopsitul și mie îmi distrug sistematic gardul. Dau cu tot felul de substanțe, știi, chimicale.”, spune el.
Invitatul a făcut o glumă despre numele ciclonilor. Acesta a invitat publicul să pregătească telefoanele pentru un „short” și a promis o explicație „adevărată”.
„Când a venit Barbara, știi de ce a venit Barbara? Să ne rețină în casă, ei au transportat foarte mult armament către Ucraina. Îți arăt imagini, nu râde. Tu știi ciclonii de ce au nume de femei? Ai dreptul la trei încercări. Să-și pregătească telespectatorii aparatele acasă, că vreau să facă din asta un short. (…) Și vă spun acum de ce orice ciclon, orice uragan, orice taifun poartă nume de femeie. Varianta adevărată este că orice ciclon, orice uragan, orice taifun poartă nume de femeie fiindcă toate aceste fenomene meteorologice vă iau mașina, vă iau casa și vă lasă…”, spune el.