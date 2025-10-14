Dan Diaconescu: „Primăria merge foarte bine de când nu mai are primar general”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a comentat situația locurilor de parcare din București, ironizând totodată amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Diaconescu aseamănă parcările cu plată apărute tot mai des în București cu o cotropire a orașului, observând că acestea se extind inclusiv în cartierele mărginașe. El sugerează că fenomenul s-ar putea răspândi și în alte mari orașe ale țării.
Într-un ton sarcastic, Diaconescu afirmă că ar propune să nu se mai organizeze deloc alegeri la Capitală, făcând aluzie la amânarea scrutinului după demisia lui Nicușor Dan.
„Liniile alea trase pe asfalt în fața casei. Liniile albastre. M-am întâlnit cu foarte mulți oameni în trafic care îmi spun despre același lucru. Tu știi, gecile galbene, când au început un mare protest la Paris și s-au mișcat foarte bine. Eu aș face ceva cu liniile astea albastre. În continuare, liniile albastre cotropesc cartierele. Ei au început în Primăverii. Au crezut că bogații din Primăverii le suportă ușor. Ce mai e, încă 200 de euro să plătesc la primărie pe lună. Dar aceste linii albastre acum cuceresc orașul. Nu ajunseseră în Ferentari sau Berceni. Acum câteva zile au venit și acolo liniile albastre. Și când liniile albastre vor fi peste tot în București și când vor fi exportate la Iași, Cluj, Timișoara, Constanța, Brașov, cred că abia atunci poporul român va ieși în stradă. Pentru că e foarte nedrept. Încă o dată, eu am avut trotuarul ăla. Eu l-am măturat, mai ales în cei 12 ani de interdicție. Păi Iohannis, de ce credeți că mătură trotuarul? Și Iohannis, într-un fel, e interzis. Dar asta spun, liniile albastre ne-au nenorocit pe toți și ne-au făcut să credem că, într-adevăr, ciocoii ăștia de la Primăria Capitalei trebuie cumva înlocuiți.
Primăria merge foarte bine de când nu mai are primar general și vreau să fac o propunere oficială la tine, în emisiune. Ca aceste alegeri pentru Primăria Capitalei să nu se mai desfășoare niciodată. Ar fi, în primul rând, o economie mare pentru buget. N-ar mai trebui să se falsifice deloc rezultatele alegerilor. Eu fac propunerea asta ca un experiment la Capitală.”