Dan Diaconescu: „Primăria merge foarte bine de când nu mai are primar general”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a comentat situația locurilor de parcare din București, ironizând totodată amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu aseamănă parcările cu plată apărute tot mai des în București cu o cotropire a orașului, observând că acestea se extind inclusiv în cartierele mărginașe. El sugerează că fenomenul s-ar putea răspândi și în alte mari orașe ale țării.

Într-un ton sarcastic, Diaconescu afirmă că ar propune să nu se mai organizeze deloc alegeri la Capitală, făcând aluzie la amânarea scrutinului după demisia lui Nicușor Dan.