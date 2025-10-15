Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Diaconescu: „Trebuie să treacă foarte multe generații în ROMÂNIA ca noi să ne revenim”

Dan Diaconescu: „Trebuie să treacă foarte multe generații în ROMÂNIA ca noi să ne revenim”

Serdaru Mihaela
15 oct. 2025, 11:30, Marius Tucă Show
Dan Diaconescu: „Trebuie să treacă foarte multe generații în ROMÂNIA ca noi să ne revenim

În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Diaconescu a împărtășit o poveste captivantă care leagă începuturile monedei virtuale Bitcoin de o experiență personală cu un tânăr IT-ist. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Diaconescu a împărtășit o poveste captivantă care leagă începuturile monedei virtuale bitcoin de o experiență personală cu un tânăr IT-ist. Acesta din urmă, aflat într-o situație dificilă, i-a propus un schimb ce părea incredibil în acea vreme: 10.000 de bitcoin contra sumei de doar 70 de euro.

Diaconescu mai povestește cum, în 2009, când bitcoin abia își făcea apariția, tânărul dintr-un județ provincial nu credea că moneda virtuală va căpăta o valoare reală. Bitcoin însemna pentru mulți doar „niște coduri de bare imprimate pe o foaie”, extrem de greu de înțeles și apreciat. Ca referință, 10.000 de bitcoin puteau cumpăra doar două pizza, recunoscut și în comunitatea internațională în acea perioadă.

„Ce credeți că vedem pe pagina aia? Coduri de bare, erau tipărite pe foaie. Pe vremea aia nu prea s-a auzit să dați așa ceva. Erau tipărite mai multe rânduri, vreo 10 rânduri. Și omul mi-arată hârtia, domnule Dan, eu vă las asta, dumneavoastră, și vreau să-mi dați 70 de euro. Eu am venit la dumneavoastră să vă văd, să facem o poză de adio și să facem acest schimb, că poate dumneavoastră sunteți singurul care înțelegeți fenomenul pe planetă, restul nu mă înțeleg cu ei. Ce crezi că erau acolo? Eu cu 3 luni înainte citisem un anunț, că s-a lansat prima monedă virtuală, bitcoin (…) 10.000 de bitcoin erau două pizza. Deci, gen, pe 30-40 de dolari. Puștu, voia să-mi ia 70 de dolari pe 10.000 de bitcoin” , spune jurnalistul.

Deși la acel moment Dan Diaconescu nu a văzut imediat potențialul, el a acceptat tranzacția, considerând-o, o amintire simbolică pentru familie și o lecție despre evoluția culturilor financiare. El subliniază însă cât de greu este ca generațiile din România să înțeleagă și să valorifice fenomenele financiare moderne, necesităndu-se timp pentru formarea unei mentalități favorabile inovațiilor financiare.

„Dar am zis, până la urmă e ok, este pentru fiica mea să aibă și ea amintire, prima monedă.  Aici, vezi, vine rodul acestor culturi financiare. Și de aceea trebuie să treacă foarte multe generații în România, ca noi să ne revenim și să înțelegem fenomenul ăsta” , conchide Dan Diaconescu.

Mediafax
Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea Neagră
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce se uită tot mai multe românce la Formula 1? Un comentator explică „efectul surpriză”
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Cum se descurcă Cristina Cioran după ce Alex Dobrescu a fost condamnat
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
DRAMA lui Oleg Spînu se aseamănă izbitor cu suferința părinților Andreei Cuciuc. Durerea revine cu fiecare amintire, iar ce a trăit e o rană care nu se închide. Tânărul povestește cu vocea tremurând și ochii în lacrimi: "Nu mi-a venit să cred"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce cifra 4 aduce ghinion în unele culturi?
EXTERNE După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară
11:28
După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară
ACTUALITATE Cât costă cea mai scumpă garsonieră din București: cu cât se vinde metrul pătrat. La polul opus sunt casele din Ferentari și Prelungirea Ghencea
11:27
Cât costă cea mai scumpă garsonieră din București: cu cât se vinde metrul pătrat. La polul opus sunt casele din Ferentari și Prelungirea Ghencea
NEWS ALERT Șeful ANP, EXCLUSIV, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
11:18
Șeful ANP, EXCLUSIV, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
VIDEO Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri
11:14
Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri
ULTIMA ORĂ România a dat ȘAH MAT la Campionatul European pe Echipe. Performanță ISTORICĂ pentru țara noastră. Au fost 40 de echipe în competiție
11:07
România a dat ȘAH MAT la Campionatul European pe Echipe. Performanță ISTORICĂ pentru țara noastră. Au fost 40 de echipe în competiție
ACTUALITATE Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare
11:02
Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare