Dan Diaconescu: „Trebuie să treacă foarte multe generații în ROMÂNIA ca noi să ne revenim”

În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Diaconescu a împărtășit o poveste captivantă care leagă începuturile monedei virtuale Bitcoin de o experiență personală cu un tânăr IT-ist.

Dan Diaconescu a împărtășit o poveste captivantă care leagă începuturile monedei virtuale bitcoin de o experiență personală cu un tânăr IT-ist. Acesta din urmă, aflat într-o situație dificilă, i-a propus un schimb ce părea incredibil în acea vreme: 10.000 de bitcoin contra sumei de doar 70 de euro.

Diaconescu mai povestește cum, în 2009, când bitcoin abia își făcea apariția, tânărul dintr-un județ provincial nu credea că moneda virtuală va căpăta o valoare reală. Bitcoin însemna pentru mulți doar „niște coduri de bare imprimate pe o foaie”, extrem de greu de înțeles și apreciat. Ca referință, 10.000 de bitcoin puteau cumpăra doar două pizza, recunoscut și în comunitatea internațională în acea perioadă.

„Ce credeți că vedem pe pagina aia? Coduri de bare, erau tipărite pe foaie. Pe vremea aia nu prea s-a auzit să dați așa ceva. Erau tipărite mai multe rânduri, vreo 10 rânduri. Și omul mi-arată hârtia, domnule Dan, eu vă las asta, dumneavoastră, și vreau să-mi dați 70 de euro. Eu am venit la dumneavoastră să vă văd, să facem o poză de adio și să facem acest schimb, că poate dumneavoastră sunteți singurul care înțelegeți fenomenul pe planetă, restul nu mă înțeleg cu ei. Ce crezi că erau acolo? Eu cu 3 luni înainte citisem un anunț, că s-a lansat prima monedă virtuală, bitcoin (…) 10.000 de bitcoin erau două pizza. Deci, gen, pe 30-40 de dolari. Puștu, voia să-mi ia 70 de dolari pe 10.000 de bitcoin” , spune jurnalistul.

Deși la acel moment Dan Diaconescu nu a văzut imediat potențialul, el a acceptat tranzacția, considerând-o, o amintire simbolică pentru familie și o lecție despre evoluția culturilor financiare. El subliniază însă cât de greu este ca generațiile din România să înțeleagă și să valorifice fenomenele financiare moderne, necesităndu-se timp pentru formarea unei mentalități favorabile inovațiilor financiare.