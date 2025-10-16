Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Americanii nu se pot abține să nu se comporte ca HEGEMONII LUMII”

Dan Dungaciu: „Americanii nu se pot abține să nu se comporte ca HEGEMONII LUMII”

Malina Maria Fulga
16 oct. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre impactul președintelui Donald Trump asupra ordinii internaționale și asupra politicii americane, evidențiind modul în care acesta a depășit modelele tradiționale ale hegemoniei americane. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Una e să spui că nu mai ești hegemon, alta e să te comporți ca atare”

Dan Dungaciu afirmă că, în politica americană, încă există susținători ai vechii politici de hegemonie a Americii, care pot influența deciziile țării spre acțiuni agresive față de alte mari puteri globale. Analistul susține că Donald Trump nu se aliniază acestor metehne și gestionează politica externă conform propriei viziuni.

„Donald Trump a fost un personaj în care lumile se rup. Și aici este marea problemă, a rupt un personaj într-o asemenea poziție. Noi suntem într-o situație pe care o admitem că nu va mai fi ce-a fost. America a fost hegemon și ne spun și Mearsheimer, și raționamentele internaționale, și toți teoreticienii, America nu mai este hegemon. În doctrina de securitate a lui Donald Trump din 2017 se vorbește despre competiția dintre marile puteri. Dar marea problemă pe care trebuie să o conștientizăm este că una este să declari că nu mai ești hegemon, că nu mai poți, și alta este să te comporți ca atare. Știți cum se spune, una e să scoți fata din Texas, dar alta e să scoți Texasul din fată. Marea problemă acum cu toți actorii, inclusiv cei americani, este că, da, America recunoaște că nu mai e hegemon, că s-au născut China și Rusia și mai știu eu ce alți actori care joacă, dar nu se pot abține. Și totdeauna există această tensiune, inclusiv în America, să-ți dai seama rațional că nu mai ești hegemon, dar tot să te comporți ca un hegemon. Tot să zici: da, domnule, trebuie să admitem că sunt și alții pe scenă. Având conștiința că, dacă îi supărăm pe toți, s-ar putea să fie rău pentru noi, dar nu se pot abține. Ei sunt aceiași oameni care își dau seama că lumea se schimbă, dar nu se pot abține. Și spun lui Donald Trump: „Hai, Donald Trump, să-i distrugem pe ruși. Hai să nu lăsăm asta. Hai pe chinezi. Hai să începem război.” Și atunci, în mintea lui Donald Trump, care nu este de-a lor, ca să zic așa, apar tot felul de presiuni. De asta, asta e explicația pentru care, pe dosarul ăsta, pe care știm mai bine cu Ucraina, l-au implicat și pe Whitcoff, dar și pe Kellogg. Kellogg, reprezentantul acelei linii care vine din vechea, hai să zic așa, vechea gândire militară, vechea gardă care spune: „Trebuie să-i distrugem pe ruși.”

