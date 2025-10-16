Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „ANTI – AMERICANISMUL se plătește. România va plăti cu vârf și îndesat”

Dan Dungaciu: „ANTI – AMERICANISMUL se plătește. România va plăti cu vârf și îndesat”

Serdaru Mihaela
16 oct. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu explică în emisiunea lui Marius Tucă din 15.10.2025 starea actuală a relației dintre România și Statele Unite, subliniind un context dificil din punct de vedere politic. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a trasat o imagine dură asupra raporturilor dintre România și Statele Unite. Potrivit acestuia, relația dintre cele două țări nu mai este una politică autentică, ci s-a transformat într-un parteneriat strict administrativ, bazat pe lobby-uri, servicii și achiziții.

„România este într-o situație în care își dă seama că, de fapt, europenii au pus apă în vin în relația cu America. Sunt două moduri de a avea o relație cu americanii (…) Noi nu ne vom duce politic niciodată la americani, pentru că politic peste noi s-a pus cruce. În acest moment, relația politică este închisă” , spune Dan Dungaciu

În plus, Dungaciu menționează contextul intern, precum vizitele oficialilor români în SUA, care se realizează cu un protocol minimal și rezultate reduse, reflectând dezinteresul sau slabiciunea țării în arena externă. Potrivit lui, România este cel mai anti-american stat din Europa în acest moment.

„Relația politică pe care nu o avem și alta e relația de tip administrativ, adică, încă o dată, lobby-uri, servicii, armată, plăți, achiziții. Anti-americanismul se plătește. Noi ne plătim anti-americanismul din punctul ăsta. Deci asta e relația României. V-am zis de la început, după Nicușor Dan, că suntem cel mai anti-american stat din Europa” , conchide analistul Dan Dungaciu.

