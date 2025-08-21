Dan Dungaciu: „Ca să acoperim absurdul în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre lipsa garanțiilor reale pentru Ucraina. Pacea va fi decisă doar între Washington și Moscova, fără implicarea Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu spune că România se confruntă cu o problemă gravă de securitate. Între timp, Europa mimează soluții și garanții pentru pacea din Ucraina.
„La fel de vinovați precum sistemul din spatele lor, pentru că girează acest, hai să zic, atentat… Că se girează reciproc. Bă, treaba lor, de 20 de-30 de ani nu mă interesează. În acest moment, România are o problemă de securitate, are o problemă de securizare, pentru că, de fapt, toate discuțiile acestea, dincolo de aerul ăsta de operetă, noi n-am rezolvat nicio chestiune legată de Ucraina, n-avem nicio garanție de securitate, n-avem absolut nimic pe Ucraina decât războiul care continuă, și pacea care va fi obținută, în primul rând, trebuie să spun, printr-o înțelegere între Washington și Moscova. Fără nicio contribuție europeană. Europenii se joacă, cum să spun, ca la cubul ăla, să pună fețele garanților de securitate. Suntem într-o comedie de trei surcele. Adică, Ucraina a fost invadată de Rusia. Și căutăm garanții de securitate ca să nu mai invadeze Ucraina.”, spune Dungaciu.
Analistul a subliniat absurditatea situației în care se află Europa, încercând să ofere garanții pe care nu le poate respecta. Între timp, Rusia rămâne principalul actor al conflictului.
„Cine să nu invadeze? America de Sud? Africa de Sud? Australia? Tot Rusia, nu? Să nu mai invadeze. Și căutăm garanții de securitate la europeni, care să uită acum la cum Rusia invadează Ucraina și nu intervine. Vă realizați în ce situație suntem? Păi dacă ăștia acum nu intervin să apere Ucraina, ce garanție are Ucraina că vor interveni mâine dacă aia mai intră o dată în Ucraina? Deci suntem într-un absurd complet. Și ca să acoperim acest absurd total, ne jucăm de garanțiile de securitate. Câte trupe să trimitem? Pentru că ăștia nu sunt în stare să trimitem… Ca să ai trupe de pacificare, ai nevoie de Acordul Părților. Rușii, evident, s-au dus pe războiul ăsta ca să nu vină NATO în Ucraina. Păi cum? Adică ei după ce au luptat trei ani în război, patru ani cât o fi luptând, cu sacrificii așa, îi lasă trupe NATO, fără steagul NATO, să intre pe ușa din dos, adică să revină? Păi ei sunt idioți? Evident că nu vor accepta niciodată chestia asta.”, afirmă invitatul.