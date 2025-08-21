Dan Dungaciu: „Ca să acoperim absurdul în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre lipsa garanțiilor reale pentru Ucraina. Pacea va fi decisă doar între Washington și Moscova, fără implicarea Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ucraina a fost invadată de Rusia. Și căutăm garanții de securitate ca să nu mai invadeze Ucraina”

Dan Dungaciu spune că România se confruntă cu o problemă gravă de securitate. Între timp, Europa mimează soluții și garanții pentru pacea din Ucraina.

„La fel de vinovați precum sistemul din spatele lor, pentru că girează acest, hai să zic, atentat… Că se girează reciproc. Bă, treaba lor, de 20 de-30 de ani nu mă interesează. În acest moment, România are o problemă de securitate, are o problemă de securizare, pentru că, de fapt, toate discuțiile acestea, dincolo de aerul ăsta de operetă, noi n-am rezolvat nicio chestiune legată de Ucraina, n-avem nicio garanție de securitate, n-avem absolut nimic pe Ucraina decât războiul care continuă, și pacea care va fi obținută, în primul rând, trebuie să spun, printr-o înțelegere între Washington și Moscova. Fără nicio contribuție europeană. Europenii se joacă, cum să spun, ca la cubul ăla, să pună fețele garanților de securitate. Suntem într-o comedie de trei surcele. Adică, Ucraina a fost invadată de Rusia. Și căutăm garanții de securitate ca să nu mai invadeze Ucraina.”, spune Dungaciu.

„Rușii nu vor accepta niciodată chestia asta”

Analistul a subliniat absurditatea situației în care se află Europa, încercând să ofere garanții pe care nu le poate respecta. Între timp, Rusia rămâne principalul actor al conflictului.