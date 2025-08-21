Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”

Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”

Alexandra Anton
21 aug. 2025, 09:58, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”
Dan Dungaciu: „Ca să acoperim absurdul în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre lipsa garanțiilor reale pentru Ucraina. Pacea va fi decisă doar între Washington și Moscova, fără implicarea Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ucraina a fost invadată de Rusia. Și căutăm garanții de securitate ca să nu mai invadeze Ucraina”

Dan Dungaciu spune că România se confruntă cu o problemă gravă de securitate. Între timp, Europa mimează soluții și garanții pentru pacea din Ucraina.

„La fel de vinovați precum sistemul din spatele lor, pentru că girează acest, hai să zic, atentat… Că se girează reciproc. Bă, treaba lor, de 20 de-30 de ani nu mă interesează. În acest moment, România are o problemă de securitate, are o problemă de securizare, pentru că, de fapt, toate discuțiile acestea, dincolo de aerul ăsta de operetă, noi n-am rezolvat nicio chestiune legată de Ucraina, n-avem nicio garanție de securitate, n-avem absolut nimic pe Ucraina decât războiul care continuă, și pacea care va fi obținută, în primul rând, trebuie să spun, printr-o înțelegere între Washington și Moscova. Fără nicio contribuție europeană. Europenii se joacă, cum să spun, ca la cubul ăla, să pună fețele garanților de securitate. Suntem într-o comedie de trei surcele. Adică, Ucraina a fost invadată de Rusia. Și căutăm garanții de securitate ca să nu mai invadeze Ucraina.”, spune Dungaciu.

„Rușii nu vor accepta niciodată chestia asta”

Analistul a subliniat absurditatea situației în care se află Europa, încercând să ofere garanții pe care nu le poate respecta. Între timp, Rusia rămâne principalul actor al conflictului.

„Cine să nu invadeze? America de Sud? Africa de Sud? Australia? Tot Rusia, nu? Să nu mai invadeze. Și căutăm garanții de securitate la europeni, care să uită acum la cum Rusia invadează Ucraina și nu intervine. Vă realizați în ce situație suntem? Păi dacă ăștia acum nu intervin să apere Ucraina, ce garanție are Ucraina că vor interveni mâine dacă aia mai intră o dată în Ucraina? Deci suntem într-un absurd complet. Și ca să acoperim acest absurd total, ne jucăm de garanțiile de securitate. Câte trupe să trimitem? Pentru că ăștia nu sunt în stare să trimitem… Ca să ai trupe de pacificare, ai nevoie de Acordul Părților. Rușii, evident, s-au dus pe războiul ăsta ca să nu vină NATO în Ucraina. Păi cum? Adică ei după ce au luptat trei ani în război, patru ani cât o fi luptând, cu sacrificii așa, îi lasă trupe NATO, fără steagul NATO, să intre pe ușa din dos, adică să revină? Păi ei sunt idioți? Evident că nu vor accepta niciodată chestia asta.”, afirmă invitatul.

Mediafax
România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta în lupta cu incendiile de pădure
Digi24
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Ce a postat adolescenta care a murit pe A1 înainte cu doar o săptămână de tragedie. Comentariul lăsat de iubitul ei: „Te iubesc”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Regulă pentru românii care își fac sau își schimbă buletinul! Trebuie să prezinte obligatoriu aceste acte
Evz.ro
Vedetă din Franța, moartă în urma unei provocări extreme
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
Scandal uriaș la „Tabără cu Iuliana Beregoi”! De ce a refuzat artista să facă poze cu fanii care au plătit 999 € pentru vacanță
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Un obiect fantomatic care orbitează în jurul Căii Lactee i-a uimit pe astronomi
SPORT Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția
10:16
Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția
ANALIZĂ Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
10:00
Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
ACTUALITATE Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic
09:59
Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic
SPORT Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
09:58
Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
ULTIMA ORĂ Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie
09:58
Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie
EXTERNE Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza
09:55
Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza