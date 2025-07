Dan Dungaciu: „Chiar și propaganda trebuie să fie credibilă. Este absurd să discutăm despre o armată europeană”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a criticat discursul propagandistic al liderilor europeni în contextul războiului din Ucraina. A vorbit despre incoerența proiectului de armată europeană, despre frica liderilor de a acționa fără sprijinul american și despre absurditatea încercării de a construi o alternativă la NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu a explicat că ideea unei „coaliții de voință” europene care să trimită trupe în Ucraina a fost abandonată rapid. Fără sprijin american, Europa nu a reușit să mobilizeze nici măcar câteva brigăzi.

Dungaciu a amintit de anii în care statele din Estul Europei susțineau că singura garanție de securitate este NATO.

„Și vă aduceți aminte că a început și în România să se discute. Oamenii pe care eu, sincer, îi credeam serioși, pentru că cu ani în urmă participam la discuții, inclusiv internaționale, cu ei. Și în care noi, ăștia din Est, spuneam că armata europeană nu se poate construi, noi trebuie să stăm cu NATO, că nu credem în armată europeană. Adică, ideea a fost că noi nu credem în asta, pentru că am trecut prin prea multe. Garantul securității este America și NATO, pe vremea când se vorbea de partener strategic cu America. Bun. Și atunci spuneam clar: băi, sunt argumente că nu se poate armata aia constitui europeană. Nu are un fundament, nu are o bază, nu are o energie, nu spun că nu are o limbă în care să îi spună cine a comandat, nu are o uniformă, nu are nimic.”, spune invitatul.