Dan Dungaciu: „Controlul accesului copiilor la internet va face ca toată lumea să își înregistreze documentele oficiale pe platforme de social media”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat cum controlul copiilor la internet va face ca toată lumea să își înregistreze documentele pe social media. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „De ce spun ei că trebuie să-ți verifici vârsta? Cum o faci? Cu documentul, adică vom intra toți cu documentul pe internet. Asta e șmecheria controlului copiilor pe internet. De asta nu este incompatibilă arătarea pașaportului, buletinului pe internet. Ăsta e riscul.”

