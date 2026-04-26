Dan Dungaciu: „Controlul accesului copiilor la internet va face ca toată lumea să își înregistreze documentele oficiale pe platforme de social media”

Dan Dungaciu: „Controlul accesului copiilor la internet va face ca toată lumea să își înregistreze documentele oficiale pe platforme de social media"

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat cum controlul copiilor la internet va face ca toată lumea să își înregistreze documentele pe social media. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „De ce spun ei că trebuie să-ți verifici vârsta? Cum o faci? Cu documentul, adică vom intra toți cu documentul pe internet. Asta e  șmecheria controlului copiilor pe internet. De asta nu este incompatibilă arătarea pașaportului, buletinului pe internet. Ăsta e riscul.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat cum controlul copiilor la internet va face ca toată lumea să își înregistreze documentele pe social media. Acesta spune că toată lumea va intra pe internet cu documentele personale. Analistul afirmă că această obsesie a controlului este nebunia Europei.

„De ce spun ei că trebuie să-ți verifici vârsta? Cum o faci? Cu documentul, adică vom intra toți cu documentul pe internet. Asta e șmecheria controlului copiilor pe internet. De asta nu este incompatibilă arătarea pașaportului, buletinului pe internet. Ăsta e riscul. Dacă vrei control mult, asta este ei au obsesia controlului. Asta e nebunia Europei. Noi suntem acuma sub control, sub tot fel de directive că asta începe… De asta le este teamă lor să deschidă discuția despre federalizare. Pentru că acum ne spui: Băi, pe noi ne controlați stat național fiind, teoretic, având instituții, având servicii secrete, armat, parlament, guvern. Ce vrem noi. Păi dacă ne contrați, nu? Dacă ne contrați voi pe noi, având noi instituțiile naționale cât de cât. Păi imaginați-vă ce se va întâmpla că tot se duce la Bruxelles? Păi nu o să mai miște nici oaia ciobanului necontrolat, pentru că oamenii sunt nebuni.”, a declarat analistul.

