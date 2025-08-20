Dan Dungaciu: „Cu ajutorul Rusiei, se poate crea un stat palestinian. Ar fi cea mai mare victorie a lui Trump”

În ediția din 20 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a comentat posibila apariție a unui stat palestinian pe teritoriul unui stat arab, scenariu în care ar putea fi implicată inclusiv Federația Rusă. Potrivit acestuia, o astfel de mișcare ar putea reprezenta „cea mai mare victorie a președintelui american Donald Trump”. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Umblă vorba că, inclusiv cu ajutorul Federației Ruse, se va crea un stat palestinian undeva pe teritoriul unui stat arab. Teoretic, ar putea însemna rezolvarea chestiunii palestiniene, nu prin mutarea și gonirea palestinienilor de acolo, dacă se va găsi un teritoriu asociat cu memoria colectivă a populației. Există un asemenea zvon că aceasta ar fi o rezolvare inclusiv a chestiunii palestiniene, mulțumindu-i și pe unii și pe alții”, a declarat Dan Dungaciu.

Analistul subliniază că un astfel de compromis ar putea fi acceptat inclusiv de partea israeliană.

„Israelienii ar fi de acord cu un stat palestinian, dar nu acolo, pentru că nu vor să recompenseze teroriștii. Dacă Trump reușește chestia asta, și nu va reuși singur, probabil că Federația Rusă se implică și ea în această poveste, poate fi cea mai mare victorie a președintelui american”, a mai spus Dungaciu.

Aceste discuții au apărut pe fondul întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, acolo unde subiectul conflictului din Ucraina a reprezentat, cel mai probabil, un subiect minor, așa cum a menționat și Dan Dungaciu pe parcursul emisiunii. În schimb, întâlnirea Trump – Putin ar fi avut o listă întreagă de puncte pe care Rusia și SUA s-au pus de acord pentru refacerea relațiilor diplomatice și colaborare.

