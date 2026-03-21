Dan Dungaciu: „Cu banii din SAFE, noi am ajuns să finanțăm industriile altor țări”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a criticat modul în care sunt gestionate fondurile europene destinate apărării. Invitatul a spus că o parte dintre aceste resurse ar ajunge, indirect, să sprijine Ucraina, fără beneficii pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nu are sens să investești într-o zonă bombardată”

Analistul a spus că investițiile în producția de armament într-un stat aflat sub bombardamente constante nu sunt justificate. El consideră că aceste fonduri ar fi direcționate într-un mod care nu aduce beneficii României.

„Ce rost are să faci drone într-o țară care e bombardată zi de zi? Evident că n-are niciun rost. Tu duci banii acolo. Deci banii ăștia care sunt din bani europeni, din SAFE, pe care noi îi luăm la dobânzi mici ca să ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să plătim creditele de la dobânzi mici, că asta se va întâmpla cu noi, banii ăștia sunt de fapt un soi de bani oferiți Ucrainei, camuflați în formă unui parteneriat.”, spune el.

„România nu va beneficia de acești bani”

Dungaciu a susținut că aceste programe nu sunt gândite pentru dezvoltarea industriei de apărare din România. În opinia sa, fondurile ar putea ajunge în alte economii, fără ca România să câștige semnificativ din aceste inițiative.