Dan Dungaciu: „Dacă americanii se retrag neoficial din NATO, nefăcând nimic în interesul NATO, e același lucru cu retragerea oficială”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum o retragere neoficială a SUA din NATO este echivalentă cu una oficială.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum o retragere neoficială a SUA din NATO este echivalentă cu o retragere oficială. Acesta a început prin a spune că Trump nu poate retrage SUA așa ușor din NATO. Acesta ar avea nevoie de aprobarea Congresului pentru a lua această decizie. Sociologul explică și că o retragere neoficială a SUA, marcată prin neimplicare și lipsă de interes pentru NATO, este la fel de dăunătoare ca o retragere oficială. Dungaciu susține că apelul lui Trump nu a fost către NATO, ci către unele state membre ale Alianței.
„Tehnic vorbind, se spune că Trump, conform, mă rog, Constituției, legislația americană, nu se poate retrage ca președinte (n.r. din NATO). Pentru că s-a votat deja în Parlament o lege, după care are nevoie de aprobarea Congresului să facă asta. Dar aici este, cum să spun, o mică șmecherie de iure, nu de facto. Pentru că dacă americanii se retrag din NATO fără să iasă formal din NATO este tot aia. Ce sens are să ai America în NATO dacă nu face nimic și nu o interesează de nimic? Nu are legătură cu legislația din Congres, ăstea sunt la naivități. Dar apelul lui Trump a fost făcut către membrii NATO, nu către NATO. Pentru că NATO ca să se întâlnească trebuie să fie articolul cinci, trebuie să fie articolul patru… O chestiune foarte complicată, pentru că nu e vorba de NATO în acea regiune. Și vă aduc aminte că în 2004 a fost un summit NATO într-un stat baltic în care s-a pus problema, pentru prima dată, după ce rușii începeau să se joace cu conductele, să se pună problema amenințării energetice în NATO. Adică dacă e o amenințare energetică să intre articolul 5… Intră amenințarea energetică în articolul cinci sau nu intră? Pentru că amenințarea cu închiderea conductelor, consecința unor asemenea fapte ar fi fost mai periculoase pentru anumite state decât un atac militar. Atunci, NATO s-a tot codit și până la urmă decizia a fost că amenințarea energetică este sub articolul 5 NATO.”, a explicat sociologul.