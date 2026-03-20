Dan Dungaciu: „Dacă începi să negociezi pentru pace, eliminarea unor lideri este un risc. Pot veni la conducere unii lideri și mai radicali”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat faptul că eliminarea liderilor din Iran este un risc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. 

Dan Dungaciu: „Între noi fie vorba, Esmaeil Khatib (n.r. ministrul Informațiilor al Iranului) nu era cel mai rău din ei. Tehnic vorbind, în sensul în care era un om care era considerat, după criteriile Iranului… Era mai degrabă un moderat. Era omul care avea studii de filozofie și teologie, specializat în iluminist și filozofia lui Kant. Omul era, un pic, din alt film și el a fost eliminat.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum eliminarea liderilor din Iran este un risc. Acesta a început prin a spune că eliminarea lui Esmaeil Khatib a fost oarecum controversată. Sociologul susține că fostul ministru al informațiilor din Iran era, mai degrabă, un om moderat. Acesta fusese școlit în teologie și filosofie, specializat în iluminism și Kant. Analistul susține că eliminarea unor lideri ai Iranului este un risc care poate aduce la conducere alți lideri și mai înrăiți, mai radicali.

„Ei spun dacă vreți să treceți, veniți la noi. Deci am ajuns, cum să spun, într-o situație care nu există, într-o situație în care trebuie să suni Teheranul ca să poți să treci. Deci practic ei au devenit stăpânii acestei strâmtori. Între noi fie vorba, Esmaeil Khatib nu era cel mai rău din ei. Tehnic vorbind, în sensul în care era un om care era considerat, după criteriile Iranului… Să ne înțelegem, că trecem de la una la alta. Esmaeil Khatib (n.r. ministrul Informațiilor al Iranului) era mai degrabă un moderat. Era omul care avea studii de filozofie și teologie, specializat în iluminism și filozofia lui Kant. Omul era, un pic, din alt film și el a fost eliminat. Care e logica din punctul ăsta de vedere? Sunt două consecințe aici. Dacă vrei să începi să negociezi, ca să închei pacea, eliminarea pe rând a liderilor este un risc. Și din punctul de vedere al Statelor Unite eliminarea unor asemenea personaje poate să aducă la putere personaje și mai radicale și mai înrăite. Doi, din punct de vedere al Israelului… Ei ce spun? Că au și ei o logică și marea problemă de fapt, sunetul de fond al acestui război… În ce măsură cele două proiecte de război rezonează? Pentru că Israelul ce spune? Și au și dreptate în logica lor. Ei spun: Domnule, noi îi omorâm pe toți. Cum îi prindem, cum îi omorâm. Au un Intelligence teribil.”, a declarat analistul.

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Bolojan a făcut un joc foarte deștept și i-a pedepsit pe PSD-iști. Am crezut că se va rupe Coaliția, dar nu se întâmplă”
08:30
Ion Cristoiu: „Bolojan a făcut un joc foarte deștept și i-a pedepsit pe PSD-iști. Am crezut că se va rupe Coaliția, dar nu se întâmplă”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „România nu avea cum să negocieze ceva cu americanii. Noi suntem aliați”
08:00
Ion Cristoiu: „România nu avea cum să negocieze ceva cu americanii. Noi suntem aliați”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă americanii se retrag neoficial din NATO, nefăcând nimic în interesul NATO, e același lucru cu retragerea oficială”
07:00
Dan Dungaciu: „Dacă americanii se retrag neoficial din NATO, nefăcând nimic în interesul NATO, e același lucru cu retragerea oficială”
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă americanii aduc echipamente noi la Deveselu, scopul lor este să crească întreaga capacitate de apărare
06:30
Valentin Stan: Dacă americanii aduc echipamente noi la Deveselu, scopul lor este să crească întreaga capacitate de apărare
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicoleta Pauliuc ne spune că nu o interesează legea, tratatul cu SUA, ci pe ea o interesează votul Parlamentului
06:00
Valentin Stan: Nicoleta Pauliuc ne spune că nu o interesează legea, tratatul cu SUA, ci pe ea o interesează votul Parlamentului
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Zelenski ar trebui să fie judecat pentru trădare de țară. Teritoriile în discuție pentru pace sunt parte a Rusiei”
23:00
Ion Cristoiu: „Zelenski ar trebui să fie judecat pentru trădare de țară. Teritoriile în discuție pentru pace sunt parte a Rusiei”
Mediafax
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Finanțarea istorică a fraților Pavăl de la Banca Transilvania: ce credit au cerut patronii Dedeman pentru achiziția Carrefour
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Europa trece pe cărbune, ca urmare a creșterii prețurilor la gaze
SPORT Zeljko Kopic, SEMNAL de alarmă după ce Dinamo a pierdut cu Universitatea Craiova: „Asta e marea noastră problemă”
08:48
Zeljko Kopic, SEMNAL de alarmă după ce Dinamo a pierdut cu Universitatea Craiova: „Asta e marea noastră problemă”
FLASH NEWS Nicușor Dan, întrebat dacă ar putea să se ajungă la rotativă cu un alt premier: „Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue”
08:44
Nicușor Dan, întrebat dacă ar putea să se ajungă la rotativă cu un alt premier: „Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue”
ALERTĂ Putin ridică miza amenințărilor la cel mai înalt nivel. Submarinele nucleare strategice ale Rusiei, în alertă maximă de luptă
08:39
Putin ridică miza amenințărilor la cel mai înalt nivel. Submarinele nucleare strategice ale Rusiei, în alertă maximă de luptă
LIVE UPDATE Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
08:17
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
ECONOMIE Nicușor Dan: Firmele din Uniunea Europeană vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene
08:11
Nicușor Dan: Firmele din Uniunea Europeană vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ar urma să fie deblocat după reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba
08:09
Nicușor Dan spune că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ar urma să fie deblocat după reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba

