Dan Dungaciu: „Dacă începi să negociezi pentru pace, eliminarea unor lideri este un risc. Pot veni la conducere unii lideri și mai radicali”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat faptul că eliminarea liderilor din Iran este un risc.

Dan Dungaciu: „Între noi fie vorba, Esmaeil Khatib (n.r. ministrul Informațiilor al Iranului) nu era cel mai rău din ei. Tehnic vorbind, în sensul în care era un om care era considerat, după criteriile Iranului… Era mai degrabă un moderat. Era omul care avea studii de filozofie și teologie, specializat în iluminist și filozofia lui Kant. Omul era, un pic, din alt film și el a fost eliminat.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum eliminarea liderilor din Iran este un risc. Acesta a început prin a spune că eliminarea lui Esmaeil Khatib a fost oarecum controversată. Sociologul susține că fostul ministru al informațiilor din Iran era, mai degrabă, un om moderat. Acesta fusese școlit în teologie și filosofie, specializat în iluminism și Kant. Analistul susține că eliminarea unor lideri ai Iranului este un risc care poate aduce la conducere alți lideri și mai înrăiți, mai radicali.