Dan Dungaciu: „Dacă începi să negociezi pentru pace, eliminarea unor lideri este un risc. Pot veni la conducere unii lideri și mai radicali”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat faptul că eliminarea liderilor din Iran este un risc.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum eliminarea liderilor din Iran este un risc. Acesta a început prin a spune că eliminarea lui Esmaeil Khatib a fost oarecum controversată. Sociologul susține că fostul ministru al informațiilor din Iran era, mai degrabă, un om moderat. Acesta fusese școlit în teologie și filosofie, specializat în iluminism și Kant. Analistul susține că eliminarea unor lideri ai Iranului este un risc care poate aduce la conducere alți lideri și mai înrăiți, mai radicali.
„Ei spun dacă vreți să treceți, veniți la noi. Deci am ajuns, cum să spun, într-o situație care nu există, într-o situație în care trebuie să suni Teheranul ca să poți să treci. Deci practic ei au devenit stăpânii acestei strâmtori. Între noi fie vorba, Esmaeil Khatib nu era cel mai rău din ei. Tehnic vorbind, în sensul în care era un om care era considerat, după criteriile Iranului… Să ne înțelegem, că trecem de la una la alta. Esmaeil Khatib (n.r. ministrul Informațiilor al Iranului) era mai degrabă un moderat. Era omul care avea studii de filozofie și teologie, specializat în iluminism și filozofia lui Kant. Omul era, un pic, din alt film și el a fost eliminat. Care e logica din punctul ăsta de vedere? Sunt două consecințe aici. Dacă vrei să începi să negociezi, ca să închei pacea, eliminarea pe rând a liderilor este un risc. Și din punctul de vedere al Statelor Unite eliminarea unor asemenea personaje poate să aducă la putere personaje și mai radicale și mai înrăite. Doi, din punct de vedere al Israelului… Ei ce spun? Că au și ei o logică și marea problemă de fapt, sunetul de fond al acestui război… În ce măsură cele două proiecte de război rezonează? Pentru că Israelul ce spune? Și au și dreptate în logica lor. Ei spun: Domnule, noi îi omorâm pe toți. Cum îi prindem, cum îi omorâm. Au un Intelligence teribil.”, a declarat analistul.