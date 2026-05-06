CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează construcția noii centrale termice din cartierul Titan. Investiția se ridică la 76 milioane de euro

Băncile românești de stat CEC Bank și Exim Banca Românească, fosta EximBank, vor finanța construierea unei noi centrale de energie termică și electrică pe gaze naturale în cartierul Titan. Noua centrală va fi ridicată pe amplasamentul celei vechi dezafectate, proiect dezvoltat tot de o companie de stat, Titan Power SA, controlată indirect de Ministerul Energiei, transmite Profit.ro.

Valoarea proiectului noii centrale din Titan este estimată la circa 76 milioane euro, cu tot cu TVA, iar contractul de construcție a fost semnat vara trecută.

Acționarul majoritar direct al Titan Power SA este Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), deținută integral de ministerul Energie. Cele două instituții de credit au făcut inițial, anul trecut, o ofertă neangajantă de creditare sindicalizată. Atunci se discuta ca rambursarea împrumutului să fie garantată cu ipotecă mobiliară pe pachetul majoritar de 67,3% din acțiunile Titan Power deținut de SAPE.

În urma negocierilor, CEC Bank și Exim Banca Românească au făcut ofertă angajantă, aprobată recent de potențialul debitor. Aceasta prevede un credit în valoare de circa 267 milioane lei. Acționarul majoritar SAPE va fi co-debitor, alături de Titan Power, și va garanta împrumutul cu un depozit colateral de 30% din suma împrumutată, respectiv circa 80 milioane lei.

Finanțarea UE, refuzată în cazul construcției centralei din Titan

Noua centrală Titan, menită să îmbunătățească alimentarea cu căldură și apă caldă în sistem centralizat a locuitorilor din zonă, dar și să întărească securitatea aprovizionării cu electricitate a Capitalei, este gândită să aibă o putere instalată electrică de până la 50 MW și una termică de până la 40 MW.

În 2024, a fost respinsă solicitarea de finanțare UE nerambursabilă, prin Fondul de Modernizare, de către Banca Europeană de Investiții (BEI). Vechiul CET Titan, construit în anii ’60, a fost oprit în 2009 și scos din exploatare în 2014, din cauza uzurii fizice și morale avansate.

FOTO: Envato

