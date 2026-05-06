Fereastră de oportunitate pentru Putin? „Relațiile transatlantice sunt în ruină, UE nu e pregătită să-și asume responsabilitățile” / „Disperarea e periculoasă”

Care vor fi următoarele „mutări” ale lui Vladimir Putin? Oficialii din domeniul apărării și parlamentarii europeni se tem că Moscova va considera următoarea perioadă o „fereastră de oportunitate”. Cât timp Donald Trump se află încă la Casa Albă și UE nu și-a consolidat încă capacitatea militară, ar putea apărea momentul pentru a testa angajamentul Occidentului față de NATO.
În timp ce războiul Rusiei din Ucraina a arătat limitele puterii Moscovei, președintele rus și-a semnalat de mult timp dorința de a ocupa mai mult teritoriu, se arată într-o analiză publicată de Politico.
Oficialii din domeniul apărării și factorii de decizie nu exclud posibilitatea ca Putin să lanseze o ofensivă terestră într-o țară NATO. Dar aceștia spun că este puțin probabil, având în vedere cât de tensionată este Rusia în lupta cu Ucraina.
Articolul 5 precizează că aliații ar trebui să considere un atac armat împotriva unuia dintre ei „ca un atac armat împotriva tuturor”.
Numai că Trump – care urmează să părăsească funcția în ianuarie 2029 – a numit NATO un „tigru de hârtie”.
Putin ar putea „escalada pe orizontală împotriva unui alt vecin, încercând să evite o negociere umilitoare cu Ucraina”, a declarat Gabrielius Landsbergis, fostul ministru de externe al Lituaniei. Acesta a avertizat, la rândul său, despre „fereastra de oportunitate” a lui Putin.
Cheltuielile europene pentru apărare au crescut brusc în urma invadării Ucrainei, în 2022.
Impactul complet va fi resimțit pe teren în mai mulți, conform foii de parcurs a UE privind pregătirea pentru apărare.
Blocul comunitar dorește să fie pregătit să „descurajeze în mod credibil adversarii săi și să răspundă la orice agresiune” până în 2030, conform foii de parcurs.
„Rusia nu este omnipotentă. Dar disperarea este și periculoasă”, a mai spus Ville Niinistö.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat sâmbătă că „cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice” este „dezintegrarea continuă a alianței noastre”.
SUA au anunțat, vineri, că va retrage 5.000 de soldați americani din Germania. Trump a avertizat că va face același lucru și în Italia și Spania.
„Există riscul unei schimbări și mai proaste” în postura SUA față de NATO din cauza climatului politic intern. Pentru a combate amenințarea, UE trebuie „să investească masiv și să investească împreună” pentru a fi pregătită să se apere.
Rusia este slăbită. Ucraina atacă adânc în teritoriul său, pierderile militare cresc. Și, într-o astfel de realitate, „Putin este și mai periculos pentru Europa în acest moment”, a declarat Aaltola.
„Escaladarea conflictului din Ucraina către alte teatre de operațiuni ar putea oferi Rusiei o carte de joc… Războiul le epuizează resursele, așadarcaută o cale de ieșire”, a mai spus Aaltola.
Iar această cale de ieșire „nu sunt negocierile de pace – ci extinderea conflictului”.
„Putin are multe ținte vulnerabile din care poate alege”, a spus Aaltola. Un atac ar putea „lua forme diferite”. Totuși, este puțin probabil ca Moscova să facă ceva atât de clar precum lansarea „unei incursiuni acolo unde NATO este puternic, cum ar fi granița cu Polonia”.
„Ar putea fi o operațiune cu drone, ar putea fi o operațiune la Marea Baltică… Ar putea fi ceva în Arctica, vizând insule mici. Au flota din umbră, care este deja parțial militarizată. Un atac cu drone nu necesită trupe, nu necesită trecerea frontierei”, a declarat Aaltola, potrivit Politico.
„Dacă nu va exista niciun atac peste graniță, SUA ar putea spune că acest lucru nu este atât de important din punct de vedere strategic. Au resurse limitate în Iran, așa că poate ar recomanda negocieri cu Rusia. Și exact asta ar încerca Rusia să facă în acest caz”, a avertizat Aaltola.
Europa nu este unită în ceea ce privește calculul gravității amenințării rusești imediate.
Acesta „este de fapt cel mai rău lucru pe care îl poți crea în țările democratice. Trebuie să alocăm resurse, iar dacă există un fals sentiment de securitate, atunci resursele nu sunt alocate apărării”, a avertizat acesta.
Politicienii din țările baltice au încercat să minimalizeze această amenințare. Oficialii din NATO sunt la fel de sceptici.
„Rusia este foarte ocupată în Ucraina. Nu cred că are suficientă capacitate pentru a încerca” să poarte război și împotriva țărilor baltice”, a declarat președintele estonian Alar Karis pentru Politico.
Acest argument a fost împărtășit de un înalt diplomat NATO și de trei înalți oficiali europeni din domeniul apărării.
„Mi se pare foarte puțin probabil. Tendința suicidară a lui Putin are limitele ei – mai ales atunci când nu există un câștig evident și imediat”, a spus diplomatul NATO de rang înalt.
„Este clar că Rusia se vede într-o confruntare pe termen lung cu Occidentul”, a declarat un al doilea oficial european de rang înalt în domeniul apărării.
„Cu toate acestea, ne menținem în prezent evaluarea că nu există o amenințare militară pe termen scurt la adresa NATO din cauza implicării Rusiei în Ucraina. Aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să rămânem vigilenți, deoarece Rusia ar putea greși în a ne calcula unitatea și hotărârea”, a punctat acesta.
O „bătălie pe două fronturi” este o „strategie foarte, foarte riscantă” pentru Putin, a declarat al treilea înalt oficial al apărării.
Acesta a continuat prin a declara că Europa „face progrese puternice” în ceea ce privește construirea propriei apărări.
Însă Europa nu poate exclude nicio ipoteză.
„Niciodată nu se știe. Și nimeni nu se aștepta la războiul din Ucraina. Suntem în alertă. Suntem pregătiți. Suntem cu ochii în patru”, a spus președintele Estoniei.
