Fereastră de oportunitate pentru Putin? „Relațiile transatlantice sunt în ruină, UE nu e pregătită să-și asume responsabilitățile” / „Disperarea e periculoasă”

Care vor fi următoarele „mutări” ale lui Vladimir Putin? Oficialii din domeniul apărării și parlamentarii europeni se tem că Moscova va considera următoarea perioadă o „fereastră de oportunitate”. Cât timp Donald Trump se află încă la Casa Albă și UE nu și-a consolidat încă capacitatea militară, ar putea apărea momentul pentru a testa angajamentul Occidentului față de NATO.

În timp ce războiul Rusiei din Ucraina a arătat limitele puterii Moscovei, președintele rus și-a semnalat de mult timp dorința de a ocupa mai mult teritoriu, se arată într-o analiză publicată de Politico.

„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând — există o fereastră de oportunitate pentru Rusia , a declarat Mika Aaltola, membru finlandez de centru-dreapta al comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European.

, a declarat Mika Aaltola, membru finlandez de centru-dreapta al comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European. „SUA se retrage din Europa, relațiile transatlantice sunt într-o stare de ruină, iar UE nu este încă pe deplin pregătită să își asume singură responsabilitățile”, a avertizat acesta.

Pentru Trump, NATO e „un tigru de hârtie”

Oficialii din domeniul apărării și factorii de decizie nu exclud posibilitatea ca Putin să lanseze o ofensivă terestră într-o țară NATO. Dar aceștia spun că este puțin probabil, având în vedere cât de tensionată este Rusia în lupta cu Ucraina.

Este mult mai probabil ca Putin să efectueze o incursiune menită să creeze ambiguitate.

Ar spera să semene contradicții în cadrul NATO cu privire la îndeplinirea sau nu a pragului necesar pentru a declanșa clauza de apărare reciprocă prevăzută la Articolul 5.

Articolul 5 precizează că aliații ar trebui să considere un atac armat împotriva unuia dintre ei „ca un atac armat împotriva tuturor”.

Numai că Trump – care urmează să părăsească funcția în ianuarie 2029 – a numit NATO un „tigru de hârtie”.

Putin ar putea „escalada pe orizontală împotriva unui alt vecin, încercând să evite o negociere umilitoare cu Ucraina”, a declarat Gabrielius Landsbergis, fostul ministru de externe al Lituaniei. Acesta a avertizat, la rândul său, despre „fereastra de oportunitate” a lui Putin.

„Rusia nu este omnipotentă”

Cheltuielile europene pentru apărare au crescut brusc în urma invadării Ucrainei, în 2022.

Impactul complet va fi resimțit pe teren în mai mulți, conform foii de parcurs a UE privind pregătirea pentru apărare.

Blocul comunitar dorește să fie pregătit să „descurajeze în mod credibil adversarii săi și să răspundă la orice agresiune” până în 2030, conform foii de parcurs.

„Ar putea fi un mic lucru psihologic care ne sperie, dacă Putin simte că acest tip de escaladare ne slăbește, ne face să ne simțim amenințați și reduce sprijinul pentru Ucraina”.

Declarația îi aparține lui Ville Niinistö, președintele Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Cooperare UE-Rusia. Niinistö a fost ministru în guvernul finlandez.

Finlanda are o graniță de 1.340 de kilometri cu Rusia.

„Rusia nu este omnipotentă. Dar disperarea este și periculoasă”, a mai spus Ville Niinistö.

Cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat sâmbătă că „cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice” este „dezintegrarea continuă a alianței noastre”.

Dacă Putin monitorizează angajamentul lui Trump față de NATO, atunci provocările sale politice interne vor avea un impact.

Dacă republicanii au rezultate slabe la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, Trump ar putea încerca să-și recâștige baza electorală.

Ar putea retrage și mai mult din sprijinul pentru Ucraina, înainte de alegerile prezidențiale americane din 2028.

SUA au anunțat, vineri, că va retrage 5.000 de soldați americani din Germania. Trump a avertizat că va face același lucru și în Italia și Spania.

„Putin are multe ținte vulnerabile din care poate alege”

„Există riscul unei schimbări și mai proaste” în postura SUA față de NATO din cauza climatului politic intern. Pentru a combate amenințarea, UE trebuie „să investească masiv și să investească împreună” pentru a fi pregătită să se apere.

Rusia este slăbită. Ucraina atacă adânc în teritoriul său, pierderile militare cresc. Și, într-o astfel de realitate, „Putin este și mai periculos pentru Europa în acest moment”, a declarat Aaltola.

„Escaladarea conflictului din Ucraina către alte teatre de operațiuni ar putea oferi Rusiei o carte de joc… Războiul le epuizează resursele, așadarcaută o cale de ieșire”, a mai spus Aaltola.

Iar această cale de ieșire „nu sunt negocierile de pace – ci extinderea conflictului”.

„Putin are multe ținte vulnerabile din care poate alege”, a spus Aaltola. Un atac ar putea „lua forme diferite”. Totuși, este puțin probabil ca Moscova să facă ceva atât de clar precum lansarea „unei incursiuni acolo unde NATO este puternic, cum ar fi granița cu Polonia”.

Putin ar încerca să pună presiune pe aliații europeni ai Ucrainei

„Ar putea fi o operațiune cu drone, ar putea fi o operațiune la Marea Baltică… Ar putea fi ceva în Arctica, vizând insule mici. Au flota din umbră, care este deja parțial militarizată. Un atac cu drone nu necesită trupe, nu necesită trecerea frontierei”, a declarat Aaltola, potrivit Politico.

Prin lansarea unei astfel de operațiuni, Putin ar încerca să pună presiune pe aliații europeni ai Ucrainei.

În același timp, ar evita orice potențial răspuns din partea SUA.

„Dacă nu va exista niciun atac peste graniță, SUA ar putea spune că acest lucru nu este atât de important din punct de vedere strategic. Au resurse limitate în Iran, așa că poate ar recomanda negocieri cu Rusia. Și exact asta ar încerca Rusia să facă în acest caz”, a avertizat Aaltola.

„Un fals sentiment de securitate”

Europa nu este unită în ceea ce privește calculul gravității amenințării rusești imediate.

Există o oarecare tensiune între politicienii din țări precum Finlanda și Lituania, care trag semnale de alarmă și susțin că Europa trebuie să își intensifice urgent pregătirea antirachetă și de apărare.

Abordarea este mai prudentă în Estonia, dar și în unele segmente din NATO, unde oficialii spun că orice semnal de alarmă exagerat alimentează strategia lui Putin.

Însă cei care minimalizează amenințarea riscă să inducă în Europa „un fals sentiment de securitate”, a spus Aaltola.

Acesta „este de fapt cel mai rău lucru pe care îl poți crea în țările democratice. Trebuie să alocăm resurse, iar dacă există un fals sentiment de securitate, atunci resursele nu sunt alocate apărării”, a avertizat acesta.

„Este clar că Rusia se vede într-o confruntare pe termen lung cu Occidentul”

Politicienii din țările baltice au încercat să minimalizeze această amenințare. Oficialii din NATO sunt la fel de sceptici.

„Rusia este foarte ocupată în Ucraina. Nu cred că are suficientă capacitate pentru a încerca” să poarte război și împotriva țărilor baltice”, a declarat președintele estonian Alar Karis pentru Politico.

Acest argument a fost împărtășit de un înalt diplomat NATO și de trei înalți oficiali europeni din domeniul apărării.

„Mi se pare foarte puțin probabil. Tendința suicidară a lui Putin are limitele ei – mai ales atunci când nu există un câștig evident și imediat”, a spus diplomatul NATO de rang înalt.

„Este clar că Rusia se vede într-o confruntare pe termen lung cu Occidentul”, a declarat un al doilea oficial european de rang înalt în domeniul apărării.

„Cu toate acestea, ne menținem în prezent evaluarea că nu există o amenințare militară pe termen scurt la adresa NATO din cauza implicării Rusiei în Ucraina. Aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să rămânem vigilenți, deoarece Rusia ar putea greși în a ne calcula unitatea și hotărârea”, a punctat acesta.

„Suntem cu ochii în patru”

O „bătălie pe două fronturi” este o „strategie foarte, foarte riscantă” pentru Putin, a declarat al treilea înalt oficial al apărării.

Acesta a continuat prin a declara că Europa „face progrese puternice” în ceea ce privește construirea propriei apărări.

Însă Europa nu poate exclude nicio ipoteză.

„Niciodată nu se știe. Și nimeni nu se aștepta la războiul din Ucraina. Suntem în alertă. Suntem pregătiți. Suntem cu ochii în patru”, a spus președintele Estoniei.

RECOMANDAREA AUTORULUI: