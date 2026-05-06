Dosar de tâlhărie soluționat în timp record la Hârlău: condamnare pronunțată încă de la primul termen

La Judecătoria Hârlău, în județul Iași, a avut loc un caz penal soluționat într-un timp record. Un dosar de tâlhărie a fost finalizat în doar câteva săptămâni. Fapta a avut loc la sfârșitul lunii februarie, iar procurorii au trimis rechizitoriul în instanță în doar două săptămâni, respectând toate etapele procedurale într-un ritm neobișnuit de rapid, scrie Ziarul de Iași.

Procesul s-a desfășurat într-un singur termen, pe 4 mai. Inculpatul și-a recunoscut integral fapta și a cerut să fie judecat prin procedură simplificată. În aceste condiții, judecătorii au putut pronunța imediat sentința.

Bărbatul este acuzat că a agresat și jefuit un coleg de muncă de 428 de lei. El a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani. De asemenea, acesta va trebui să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Sentința nu este definitivă.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași.

Recomandarea autorului:

Cursul euro lovește piața imobiliară: o casă se poate scumpi cu peste 20.000 de lei într-o săptămână, iar creditele devin mai greu de obținut

Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-un minut cât 220 de becuri aprinse simultan

Tensiuni într-un cartier nou din Valea Lupului. Locatarii se tem că mizeria din canalizare poate ajunge în locuințe. Responsabilitatea este pasată