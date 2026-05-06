Benzina și motorina s-au scumpit din nou pe 6 mai 2026. Cât a ajuns să coste litrul în marile orașe

Prețurile la carburanți au crescut miercuri, 6 mai 2026, în principalele orașe din țară, cu până la 10 bani pe litru, potrivit cifrelor analizate de site-ul peco-online. Benzina și motorina s-au scumpit în majoritatea stațiilor din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Evoluția vine în contextul în care euro a atins un nou maxim istoric, de 5,1998 lei, la cursul oficial al BNR. Un leu mai slab se traduce, de regulă, prin scumpiri la produsele importate, inclusiv combustibili.

Cât costă benzina pe 6 mai 2026

Cel mai mic preț pentru benzina standard a ajuns la 9,12 lei/l, în creștere de la 9,02 lei/l în ziua precedentă. Acest nivel este regăsit în mai multe rețele de distribuție. În unele stații, precum cele operate de Socar, benzina a urcat la 9,19 lei/l, iar în cazul Rompetrol și OMV, prețul a ajuns la 9,22 lei/l.

La nivelul celor cinci mari orașe analizate, benzina standard se vinde, în medie, cu 9,12 lei/l, cu 10 bani mai mult față de ziua anterioară.

Motorina se apropie de 10 lei/litru

Și motorina a înregistrat scumpiri similare. În București, prețul pornește de la 9,82 lei/l și ajunge până la 9,94 lei/l, în funcție de stație. Majoritatea rețelelor au operat creșteri de circa 10 bani/litru. Astfel, motorina a ajuns la 9,92 lei/l în unele cazuri, în timp ce alți operatori au menținut prețurile din ziua precedentă.

În marile orașe, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,82 lei/l, în creștere față de 9,73 lei/l anterior.

Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți

Cele mai mici prețuri din țară sunt în continuare înregistrate la o stație din Iernut, județul Mureș. Aici, benzina standard se vinde cu 8,69 lei/l, iar motorina cu 9,27 lei/l, fără modificări în ultimele zile. Prețurile carburanților au crescut semnificativ în martie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit statisticilor europene, România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul acestor scumpiri.

