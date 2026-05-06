Prima pagină » Actualitate » CTP, atac la Nicușor Dan, după căderea Guvernului Bolojan: „ Mesajele lui sunt nule. Cum să ne spună să stăm liniștiți, când leul se duce dracului?”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a răbufnit după discursul președintelui Nicușor Dan, care marți seară a vorbit pe marginea căderii Guvernului Bolojan. Printre altele, CTP l-a acuzat pe șeful statului că livrează românilor „mesaje nule”, fără nicio logică.

Potrivit acestuia, țara se afundă într-o criză economică și politică majoră.

„Asta este logică? Ăsta e bun simț?”

În discursul său, Nicușor Dan a îndemnat la calm și stabilitate, dar Popescu este de părere că o astfel de atitudine nu e potrivită în momentele actuale. Realitatea economică ar trebui să-l determine pe liderul de la Cotroceni să aibă alt limbaj, crede CTP.

„Cum poate să ne asigure acum că totul e sub control, viața merge înainte, facem guvern pro-occidental, nu se schimbă direcția? Asta este logică? Ăsta e bun simț? Asta este cinste?

Domnul Nicușor Dan repeta în fiecare săptămână: «coaliția merge bine, mai sunt mici frecușuri, mici certuri, ca-n familie, dar avem o coaliție care funcționează». Asta este sigla lui: «calm, calm». Mesajele domnului Dan sunt de multă vreme nule. În sensul matematic de semnal nul. Nu exprimă nimic”, a declarat Cristian Tudor Popescu, la postul B1 TV.

Mai departe, CTP arată că moneda națională se depreciază, iar președintele ne spune „să stăm liniștiți”:

„Cum să ne spună să stăm liniștiți, când leul se duce dracului în clipa de față? Intră în comă leul ăsta al nostru… și așa jigărit. Pierderile, numai pe bursă și pe leu, sunt, deja, 5 miliarde de euro în acest moment, dobânzile au sărit, junk-ul ne paște la prima strigare”.

„Nicușor Dan a vrut să scape de Bolojan”

În continuare, jurnalistul afirmă că începe să creadă zvonurile care susțin că șeful statului a urmărit îndepărtarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

„Încep să cred că Nicușor Dan a avut un scop pe care și l-a atins, un scop uman: să scape de Ilie Bolojan”, a spus CTP. Acesta a mai remarcat și că președintele evită inclusiv să-i pronunțe numele premierului demis.

Potrivit lui Popescu, Nicușor Dan își pierde electoratul dacă nu se delimitează de PSD: „A fost votat tocmai ca să termine cu pecinginea asta a României, adică cu PSD-ul, tocmai ca să contracareze AUR. Și el crede, acum, că a fost votat să facă tot ce crede el, că ce face el e real politik. Echilibru între ce și ce?”.

Despre PNL, Cristian Tudor Popescu susține că este dezamăgit: „PNL-ul de atâtea ori a mimat faptul că este o alternativă liberală la PSD. Pentru că, în mare măsură, nu este. PSD-ul vine brutal și spune: «Da, domnule, noi dăm pomeni, noi vrem să fim la putere!». Problema, de fapt, a domnului Bolojan cea mai mare este PNL-ul, nu PSD-ul. Și nici AUR”.

CTP compară moțiunea de cenzură anti-Bolojan cu o lovitură de stat. „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”

