Război în Ucraina, ziua 1532. Atac masiv asupra peninsulei Crimeea, chiar înainte de armistițiu: cinci persoane ucise

Războiul din Ucraina a intrat, miercuri, 6 mai 2026, în a 1532-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Cinci persoane au fost ucise într-un atac ucrainean cu drone în Crimeea, a anunțat șeful autorităților locale, Serghei Aksyonov.

Ucraina a anunțat un armistițiu

Atacul cu drone are loc în contextul în care Ucraina a anunțat un armistițiu unilateral care începe miercuri. Pe de altă parte, Kievul a raportat marți 20 de morți în atacuri rusești.

Atacul ucrainean a lovit orașul Dzhankoi marți seară.

În altă ordine de idei, Uniunea Europeană a lansat un apel către companii pentru a se alătura unei alianțe cu Ucraina în vederea dezvoltării producției de drone.

Această alianță își propune să reunească producători, inovatori și utilizatori din UE și Ucraina. Scopul urmărit este de „a contribui la eforturile europene în desfășurare de a construi o capacitate cuprinzătoare de drone și de luptă împotriva dronelor”, potrivit Comisiei Europene. Alianța va fi deschisă și statelor membre ale Spațiului Economic European. Sunt avute în vedere Norvegia, Elveția și Islanda.

În acest scop, Comisia Europeană solicită companiilor cu experiență dovedită în producția de drone și sisteme contra-drone să își exprime intenția de a se alătura inițiativei până la 25 mai.

Țările din UE încearcă să își consolideze apărarea, inclusiv prin dezvoltarea producției de drone, arme care au devenit esențiale prin combinarea unui cost relativ scăzut cu o eficacitate tot mai mare. Kievul a dobândit o expertiză recunoscută pe scară largă în acest domeniu, pe care UE dorește să o utilizeze pentru a-și consolida propriile capacități.

Lansarea acestei alianțe a dronelor va fi coordonată cu statele membre ale UE. Unele dintre ele, precum Germania, au semnat deja acorduri cu Ucraina în acest domeniu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RECOMANDAREA AUTORULUI

Război în Ucraina, ziua 1511. Zelenski: „Americanii nu au timp pentru Ucraina”, odată cu războiul din Iran