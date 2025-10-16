Dan Dungaciu: „EUROPENII fac un joc de putere. Răspunsul la revoluția americană este păstrarea valorilor anti-trump”

Analistul Dan Dungaciu analizează în emisiunea Marius Tucă Show, starea actuală a Europei și provocările majore cu care se confruntă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Marius Tucă subliniază faptul că Europa se află într-o poziție fragilă, comparabilă cu o bărcuță plutind nesigur în valurile mării, fără forța necesară pentru a-și impune voința globală. Dungaciu mai atrage atenția și asupra strategiei europene, care pare concentrată pe federalizare și pe creșterea puterilor instituțiilor europene, în special prin mecanisme ca pactul pentru migrație.

Marius Tucă: „Ce se întâmplă cu Europa? I-am pus într-o bărcuță, îi vedem vâzlind, de fapt ca într-o coajă de nucă sunt așa în valurile mării, și din partea cealaltă vine Trump. Ce are de gând să facă Europa? Care sunt soluțiile pe care le au europenii la îndemână?” Dan Dungaciu: „E o diferență majoră între ce au de gând și ce pot să facă. Ei tot așa, ei tot gândesc că e oportunitate, că de fapt trebuie să creem Europa Unită. Tot ce fac ei, de la pactul pentru migrație până la înarmare, este o construcție europeană centralizată, adică o federalizare, în care ei să ia cât mai multe puteri. Inclusiv pactul pentru migrație este un mecanism prin care comisia să dobândească cât mai multe puteri și judiciare, și de presiune politică. Ei asta fac, gândul ăsta îl au” , spune Dan Dungaciu.

Americanii, potrivit analistului, tratează Europa cu detașare, iar interesul lor strategic s-a mutat către Orientul Mijlociu și Asia, unde se concentrează resursele și atenția. Europa rămâne, astfel, un actor cu resurse limitate în ecuația geopolitică globală.

„Am văzut niște analize făcute la americani pe demografie, care au fost absolut remarcabile. Orientul Mijlociu, acolo vibrează și Asia. Deci, dacă te duci să-i cauți pe americani, du-te acolo, nu veni în Europa”, subliniază Dungaciu

Concluzia lui Dungaciu este că Europa, în ciuda discursurilor optimiste privind rolul său strategic global, trebuie să înțeleagă limitele reale ale puterii sale în raport cu marii actori globali.