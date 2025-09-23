Dan Dungaciu: „În alegerile din Rep. Moldova se poate întâmpla orice, dar probleme vor apărea abia după”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a discutat despre Republica Moldova, Rusia și riscurile geopolitice din regiune. El a explicat cât de periculos devine un actor strategic atunci când își realizează pierderile și cum tensiunile pot exploda după alegerile de peste Prut. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Cel mai periculos lucru pentru un actor strategic e să-și dea seama că pierde”

Dan Dungaciu atrage atenția că momentele în care o putere înțelege că pierde pot aduce reacții imprevizibile. El a făcut o paralelă între comunicarea Poloniei și reacțiile care pot apărea în regiune. Situațiile delicate nu se rezumă doar la Ucraina, ci și la vecinii săi,

„Ceea ce este îngrijorător este că atunci când îți dai seama că pierzi… Cel mai periculos lucru pentru un actor strategic e să-și dea seama că pierde. Că atunci devine complet imprevizibil. Uitați-vă, foarte interesantă comunicarea strategică a polonezilor la nivel de premier și la nivel de președinte. Președintele a fost foarte cumpătat în a exagera și chiar i-a tras la răspundere pe cei care au lansat știrea în spațiul public că, mă rog, casa lovită de drone, chipurile, n-ar fi fost lovită de dronele, mă rog, Federației Ruse, ci ar fi fost lovită, de fapt, de rachetele locale, private ca să spun așa. Deci ce vreau să spun este că inclusiv în Polonia se simte această tensiune. O tensiune a taberei care vrea să ducă războiul până la capăt și o tabără care vrea să lase războiul, să nu escaladeze mai mult decât e cazul.”, afirmă invitatul.

Dan Dungaciu: „Problemele grave în Republica Moldova pot apărea după alegeri”

Analistul a explicat că alegerile din Republica Moldova sunt greu de anticipat, iar riscurile majore nu țin de campanie, ci de consecințele ulterioare. Un posibil scor strâns ar putea deschide ușa unor tensiuni greu de controlat, cu implicații regionale.