Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”

Într-o ediție live la Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat situația din Orientul Mijlociu în emisiunea lui Marius Tucă. Mesajul său e clar: Iranul nu a fost distrus complet, iar riscurile rămân ridicate.

Dan Dungaciu: „Iranul nu e distrus – păstrează capabilități nucleare, rachete balistice și drone. Reacția Israelului va fi crucială”

Analistul Dungaciu consideră că ideea unui Iran total slăbit este greșită. El afirmă că Teheranul mai dispune de capabilități importante: poate dezvolta în continuare rachete și drone. De asemenea, nu a renunțat la ambițiile nucleare. În opinia sa, aceste capacități vor fi punctul central al negocierilor. Discuțiile nu vor elimina complet riscurile. Ele doar le vor gestiona pe termen scurt.

„Ideea că Iranul a fost distrus complet și că nu mai poate face arma nucleară, că nu mai poate face rachete balistice, că nu mai poate face drone este, după părerea mea, o naivitate. Iranul și-a păstrat încă anumite tipuri de capabilități, iar tocmai despre acestea se va negocia. Care va fi reacția Israelului? Foarte interesant”, spune analistul.