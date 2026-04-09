Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”

Într-o ediție live la Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat situația din Orientul Mijlociu în emisiunea lui Marius Tucă. Mesajul său e clar: Iranul nu a fost distrus complet, iar riscurile rămân ridicate.
Dan Dungaciu: „Iranul nu e distrus – păstrează capabilități nucleare, rachete balistice și drone. Reacția Israelului va fi crucială”
Analistul Dungaciu consideră că ideea unui Iran total slăbit este greșită. El afirmă că Teheranul mai dispune de capabilități importante: poate dezvolta în continuare rachete și drone. De asemenea, nu a renunțat la ambițiile nucleare. În opinia sa, aceste capacități vor fi punctul central al negocierilor. Discuțiile nu vor elimina complet riscurile. Ele doar le vor gestiona pe termen scurt.
„Ideea că Iranul a fost distrus complet și că nu mai poate face arma nucleară, că nu mai poate face rachete balistice, că nu mai poate face drone este, după părerea mea, o naivitate. Iranul și-a păstrat încă anumite tipuri de capabilități, iar tocmai despre acestea se va negocia. Care va fi reacția Israelului? Foarte interesant”, spune analistul.
Dan Dungaciu: Riscurile reale ale unei noi curse nucleare în Orientul Mijlociu
În concluzie, Dan Dungaciu spune că Iranul nu e înfrânt. Își păstrează capacități strategice, inclusiv potențial nuclear. Asta sperie Israelul și schimbă echilibrul în Orientul Mijlociu. Situația poate provoca reacții în lanț în Arabia Saudită și Turcia. Crește riscul unei curse a înarmării. Consecințele pe termen lung sunt incerte. Stabilitatea regională și securitatea globală sunt în pericol.
„Israelul iese prima victimă a acestei înțelegeri, iese prost din această înțelegere. Se teme Israelul că un Iran care rămâne pe picioare, ca să zic așa, va avea un singur gând: să creeze arma nucleară. Marele risc al celor întâmplate acolo depășește povestea energetică, care e complicată. S-ar putea ca gândul iranian să fie doar crearea armei nucleare. Asta ce înseamnă? Arabia Saudită se va gândi la fel, Turcia se va gândi la fel. S-ar putea să asistăm la o escaladare a cursei înarmărilor, cum nu am mai văzut până acum” , conchide Dan Dungaciu.