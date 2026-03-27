Dan Dungaciu: „Netanyahu nu vrea ca țările din Orientul Mijlociu să fie mai puternice și să eclipseze Israelul”

Analistul politic Dan Dungaciu a oferit, în ediția din 25 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, o perspectivă incisivă asupra intereselor geopolitice ale Israelului în Orientul Mijlociu.

Dan Dungaciu a oferit o perspectivă incisivă asupra intereselor geopolitice ale Israelului în Orientul Mijlociu, subliniind tensiunile legate de ascensiunea economică a țărilor arabe precum Arabia Saudită, Qatarul și Emiratele Arabe Unite.

„Israelul nu vrea neapărat ca Arabia Saudită, Qatarul, Emiratele Arabe să fie țări atât de prospere încât să eclipseze Israelul. Oricât de cinic ar suna, pentru Israel un tip de criză în Orientul Mijlociiu sau în statele arabe fără Iran, nu e neapărat o problemă majoră” ,spune analistul

În ultima perioadă, unii politicieni și analiști români insistă că „am susținut și susținem în continuare tot ce a însemnat doctrina Trump, sau viziunea lui Trump, sau viziunea americană. Pe de altă parte, mesajul devine problematic când este urmat de declarații care împing în sens invers, pentru că, în realitate, „nu se mai pupă“ cu ceea ce a susținut Trump.