Dan Dungaciu: „Nimănui nu i-a păsat că Viktor Orban are relații cu Putin. Acum și-au adus aminte ca să-l blocheze de la câștigarea alegerilor și să-i dea o lecție lui Donald Trump”

Într-o ediție live la Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat în emisiunea lui Marius Tucă, despre situația politică din Europa și despre rolul Ungariei în relația cu Rusia. Mesajul său a fost clar: multe lucruri nu sunt noi, dar abia acum sunt recunoscute public.
„În presa mainstream nu a acordat nimeni atenție acelei investiții, realizată de compania rusă Rosatom în Ungaria, pentru că Viktor Orbán era considerat „băiatul bun”, fiind afiliat popularilor europeni, iar mulți au preferat să ignore situația. Așadar, nu părea să deranjeze pe nimeni relația lui Viktor Orbán cu Rusia. Acum, însă, brusc s-a „descoperit” că Viktor Orbán are legături cu Rusia. Nu vă este totuși rușine? Până acum unde ați fost, unde ați trăit”, întreabă retoric analistul
Dan Dungaciul subliniază că deciziile Uniunii Europene nu mai țin doar de democrație, ci și de interese politice. Analistul avertizează că există presiuni pentru a influența politica Ungariei. În acest context, este menționat și Donald Trump. Scopul, spune Dungaciu, este blocarea ajutorului pentru Ucraina.
„Noi nu mai avem o instanță care să apere democrația. Avem instanțe care urmăresc proiecte politice. În toată această situație, dacă înțelegem lucrurile așa cum sunt, ne putem mișca mai adecvat în acest context. Cât de gravă este, de fapt, problema? Foarte gravă” , conchide Dan Dungaciu