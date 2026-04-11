Dan Dungaciu: „Nimănui nu i-a păsat că Viktor Orban are relații cu Putin. Acum și-au adus aminte ca să-l blocheze de la câștigarea alegerilor și să-i dea o lecție lui Donald Trump”

Într-o ediție live la Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat în emisiunea lui Marius Tucă, despre situația politică din Europa și despre rolul Ungariei în relația cu Rusia. Mesajul său a fost clar: multe lucruri nu sunt noi, dar abia acum sunt recunoscute public. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu : Presa a ignorat ani la rând relațiile lui Viktor Orbán cu Rusia, iar acum le descoperă brusc Potrivit analistului Dan Dungaciu , presa și liderii europeni ignoră de ani de zile legăturile dintre Viktor Orbán și Rusia. El spune că aceste relații erau cunoscute, dar nu au fost criticate pentru că Orban era văzut ca un aliat politic în Europa. Un exemplu dat este investiția companiei ruse Rosatom în Ungaria . Dungaciu afirmă că acest proiect a fost trecut cu vederea la momentul respectiv.

„În presa mainstream nu a acordat nimeni atenție acelei investiții, realizată de compania rusă Rosatom în Ungaria, pentru că Viktor Orbán era considerat „băiatul bun”, fiind afiliat popularilor europeni, iar mulți au preferat să ignore situația. Așadar, nu părea să deranjeze pe nimeni relația lui Viktor Orbán cu Rusia. Acum, însă, brusc s-a „descoperit” că Viktor Orbán are legături cu Rusia. Nu vă este totuși rușine? Până acum unde ați fost, unde ați trăit”, întreabă retoric analistul

Dan Dungaciu : Democrația nu mai e apărată, instanțele urmăresc proiecte politice

Dan Dungaciul subliniază că deciziile Uniunii Europene nu mai țin doar de democrație, ci și de interese politice. Analistul avertizează că există presiuni pentru a influența politica Ungariei. În acest context, este menționat și Donald Trump. Scopul, spune Dungaciu, este blocarea ajutorului pentru Ucraina.