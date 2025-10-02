Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui american prin achiziții militare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a analizat vulnerabilitățile României în raport cu partenerii externi și a criticat achizițiile militare făcute mai degrabă din rațiuni politice. Discuția a atins tema îndatorării și a unei poziții strategice slabe, care ne transformă în cumpărători de indulgențe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dungaciu a explicat cum vulnerabilitatea politică se transformă rapid în pierdere de putere de negociere. Dacă o conducere e compromisă sau supusă presiunii, orice gest al unei mari puteri devine pretext pentru plata unui preț politic și financiar.
„Ăla știe că e vinovat. În momentul acela te vinzi foarte ieftin. În momentul ăla nici nu face decât așa. Doar un deget dacă îți întinde Donald Trump.(…) Să dea mâna cu președintele tău și zici: cât mă costă asta? Și americanii o să spună: uite, semnează cecul. Pentru că nici măcar nu mai negociezi, că tu nu mai poți negocia. Că tu îți cerșești, de fapt, îngăduința. Tu îți cerșești bunăvoința.”, afirmă geopoliticianul.
Analiza a continuat cu un raport al politicii actuale. Cumpărăm armament scump, fără infrastructura necesară, și astfel intrăm într-o stare de dependență.
„Noi suntem în această logică, n-avem nicio alternativă, nu vrem să avem în România nicio alternativă, nu vrem să construim nicio alternativă și ne-am prins cu capul, dacă vreți, într-o capcană americană și în capcana europeană. Capcana europeană în sensul că mergem până la capăt, și capcana americană că vrem să cumpărăm indulgențe, doar că indulgențele s-au scumpit. Asta e condiția noastră în raport cu America. Nu dau doi bani pe noi. Doamne, ar putea să vină, să treacă pe la dumneavoastră președintele nostru ca să-i potolim pe jumătate din nenorociții aia din România? Aș putea. Semnează cecul. Pentru că nu mai ai putere de negociere. Nu mai ai ce să negociezi pentru că ești vulnerabil. Și orice preț îți va da ăla, îi vei plăti. Ce avem de cumpărat? Tancuri Abrams. Nu avem niciun pod să le țină pe alea. Ce faci cu ele? Nu se știe. Le cumpărăm. Toți care-și curăță depozitele acum vin în România să taie cecuri pentru că e atât de slabă și am intrat în această zonă de slăbiciune. De fapt, despre asta e vorba. Asta e condiția României, din păcate, în momentul ăsta. Și pariul pe care l-au făcut cei care ne conduc, pentru că e un pariu. Ei spun că e un pariu câștigător, n-aveam altă opțiune, n-aveam…Dar o să ne ducă, iertați-mă, într-o zonă de minorat strategic. Nu neapărat cu americanii, că acolo e clar. Dar o să ne ducă într-o zonă de minorat și în raport cu ăștia.”, spune el.