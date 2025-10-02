Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui american prin achiziții militare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a analizat vulnerabilitățile României în raport cu partenerii externi și a criticat achizițiile militare făcute mai degrabă din rațiuni politice. Discuția a atins tema îndatorării și a unei poziții strategice slabe, care ne transformă în cumpărători de indulgențe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Te vinzi foarte ieftin — semnează cecul

Dungaciu a explicat cum vulnerabilitatea politică se transformă rapid în pierdere de putere de negociere. Dacă o conducere e compromisă sau supusă presiunii, orice gest al unei mari puteri devine pretext pentru plata unui preț politic și financiar.

„Ăla știe că e vinovat. În momentul acela te vinzi foarte ieftin. În momentul ăla nici nu face decât așa. Doar un deget dacă îți întinde Donald Trump.(…) Să dea mâna cu președintele tău și zici: cât mă costă asta? Și americanii o să spună: uite, semnează cecul. Pentru că nici măcar nu mai negociezi, că tu nu mai poți negocia. Că tu îți cerșești, de fapt, îngăduința. Tu îți cerșești bunăvoința.”, afirmă geopoliticianul.

Dan Dungaciu: „N-avem nicio alternativă, nu vrem să avem în România nicio alternativă”

Analiza a continuat cu un raport al politicii actuale. Cumpărăm armament scump, fără infrastructura necesară, și astfel intrăm într-o stare de dependență.