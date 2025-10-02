Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Alexandra Anton
02 oct. 2025, 08:43, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre achizițiile militare ale României, despre împrumuturile uriașe făcute pentru tancuri și drone și despre lipsa unei strategii. El a explicat că militarii nu sunt consultați suficient și că deciziile sunt luate mai degrabă politic decât strategic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ne împrumutăm pentru drone pe care nu le facem aici

În dialog cu Marius Tucă, Dan Dungaciu a spus că România se împrumută masiv pentru a face achiziții. El a avertizat că un împrumut cu dobânzi mici poate deveni extrem de scump pentru România dacă trebuie refinanțat cu dobânzi mari. Mesajul său a fost că lipsa unei viziuni strategice poate transforma aceste împrumuturi în capcane financiare.

„O să facem și drone din programul SAFE. Dar nu le facem aici. Adică noi împrumutam niște bani ca să facem drone în Ucraina. Nu știm ce drone vom face în Ucraina. Dar s-ar putea ca acel împrumut major, al doilea după Polonia, la dobânzi mici, să devină extrem de scump pentru România pentru că vom fi obligați să ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să plătim dobânzile mici.”, crede invitatul.

Dan Dungaciu: „Orice s-ar întâmpla, pentru România hotărăsc politicienii români”

Întrebat de ce România cumpără tancuri de miliarde, Dan Dungaciu a spus că are o părere, dar nu e de acord cu ea. Ideea că achizițiile militare sunt făcute în scopuri politice nu a dispărut din România. El a explicat că militarii sunt rareori întrebați ce nevoi reale au.

„Am o părere, dar nu sunt de acord cu ea. Am sentimentul că ideea de a face achiziții militare în scopuri politice n-a dispărut din România. Deci eu cred că e același lucru. Eu cred că săracii militari, când stau și se uită la probleme, eu cred că nu-i întreabă aproape nimeni pe ei. De cel mai multe ori. (…) Mă îndoiesc și cred mai degrabă că nu. (…) Orice s-ar întâmpla, pentru România hotărăsc politicienii români. Ăștia care sunt în funcție. Ei sunt cei care girează. Ei sunt liberi în orice clipă să n-o facă. Marea lor problemă este că totdeauna ai o doză de libertate sau un spațiu de libertate în care poți să spui nu. Și ei nu spun asta. De cei mai mari vinovați sunt politicienii care acceptă aceste lucruri. Chestia cu parlamentul, nu e. Chestia cu parlamentul e și mai gravă. Noi suntem în aceeași situație în care n-am reușit să construim un pod, că vorbim de poduri, între cele două bucăți de Românii, ca să zic așa. Ce fac ei prin asemenea strategii, lipsa de comunicare, lipsa de… nimeni nu mai merge în Parlament, nimeni nu mai discută. Numai moțiune se mai discută în Parlament. Oricum nu trece niciuna, că ăsta e jocul. Dar nu mai este niciun discurs în Parlament în care să explice cineva ce face țara asta.”, spune el.

