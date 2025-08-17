Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Pentru prima dată, TRUMP a recunoscut că dacă linia de apărare din Donbas cade, cade Ucraina”

Alexandra Anton
17 aug. 2025, 08:58, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a explicat că Donald Trump își construiește strategia pentru a evita o situație similară retragerii lui Joe Biden din Afganistan. El a precizat că acest calcul se reflectă în modul în care SUA gestionează acum conflictul din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ucraina nu mai poate rezista”

Dungaciu a subliniat că Trump își asumă rolul de negociator, prezentând situația ca pe un fapt inevitabil. Dacă nu există acord, Ucraina nu poate rezista militar pe termen lung.

„Ca Trump să nu fie implicat, să nu pățească și el ce a pățit Biden cu Afganistan. Și ei știau asta și una dintre discuțiile în această întâlnire a fost inclusiv în această perspectivă, pentru că Trump va spune acuma: Putin vrea asta. Dacă nu face acest acord, o să ia aceste teritorii și nu se știe cum îl oprești. Nota bene. Pentru prima dată, Institutul pentru Studiul Războiului a recunoscut, care este sursa de informare pentru majoritatea presei, a recunoscut că dacă cade linia de apărare din Donbas, drumul spre Kiev e deschis. Deci cade Ucraina. Trump s-a retras de acolo. Ucraina nu mai poate rezista. E o chestiune nu de dacă, ci de când.”, afirmă acesta.

Trump va cere Europei să-l convingă pe Zelenski

Potrivit analistului, presiunea nu va fi doar asupra Kievului, ci și asupra liderilor europeni, care vor trebui să-l determine pe Zelenski să accepte acordul propus.

„Trump se retrage de acolo. Spune: uite, ăsta e acordul. Zelenski, semnează. Nu semnezi acest acord, eu m-am retras, noi ne-am retras pentru că nu se poate face nimic. Vine la mișcare Putin și va face curățenie. Dar eu cred că va fi un telefon și către partea europeană, căreia i se va spune: convingeți-l pe Zelenski să semneze acolo. Pentru că dacă nu faceți asta, eu mă retrag, inclusiv iau trupe și vă las singuri cu rușii.”, explică Dan Dungaciu.

