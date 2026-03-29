Dan Dungaciu: „Populația Iranului nu ține cu regimul, ci este împotriva celor care îl bombardează”

În emisiunea Marius Tucă Show din 25 martie 2026, analistul politic Dan Dungaciu a intervenit ferm într-o dezbatere aprinsă despre atacurile asupra Iranului.

Dan Dungaciu a argumentat că atacurile recente nu au vizat ayatollahii în mod direct, ci Iranul. Marius Tucă a respins vehement analogiile cu un ipotetic bombardament sovietic sau ungar asupra României anilor ’80 și a subliniat că România comunistă nu susținea grupări teroriste sau proxy-uri, spre deosebire de regimul de la Teheran.

Dan Dungaciu: „Nu au fost atacați ayatollahii. A fost atacat Iranul” Marius Tucă: „Regimul Ceaușescu, așa cum era, nu era un regim terorist. Haideți să fim serioși. Nu mai veniți cu comparația asta. Regimul Ceaușescu n-avea proxi, n-avea tot felul de organizații teroriste, așa cum are Iranul. România era în masca ei”

Dungaciu a făcut o distincție clară privind legitimitatea: în Iran, susținerea populară nu este neapărat pentru ayatollahi, ci regimul „s-a legitimat, poate pentru prima dată”. A comparat cu Ceaușescu, care a câștigat popularitate în 1968 prin refuzul invaziei Cehoslovaciei.