Dan Dungaciu: „Populația Iranului nu ține cu regimul, ci este împotriva celor care îl bombardează”

Serdaru Mihaela

În emisiunea Marius Tucă Show din 25 martie 2026, analistul politic Dan Dungaciu a intervenit ferm într-o dezbatere aprinsă despre atacurile asupra Iranului. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu a argumentat că atacurile recente nu au vizat ayatollahii în mod direct, ci Iranul. Marius Tucă a respins vehement analogiile cu un ipotetic bombardament sovietic sau ungar asupra României anilor ’80 și a subliniat că România comunistă nu susținea grupări teroriste sau proxy-uri, spre deosebire de regimul de la Teheran.

Dan Dungaciu: „Nu au fost atacați ayatollahii. A fost atacat Iranul”

Marius Tucă: „Regimul Ceaușescu, așa cum era, nu era un regim terorist. Haideți să fim serioși. Nu mai veniți cu comparația asta. Regimul Ceaușescu n-avea proxi, n-avea tot felul de organizații teroriste, așa cum are Iranul. România era în masca ei”

Dungaciu a făcut o distincție clară privind legitimitatea: în Iran, susținerea populară nu este neapărat pentru ayatollahi, ci regimul „s-a legitimat, poate pentru prima dată”. A comparat cu Ceaușescu, care a câștigat popularitate în 1968 prin refuzul invaziei Cehoslovaciei.

„Regimul ayatollahilor s-a legitimitat, poate pentru prima dată. Ceaușescu a fost legitim în 1968, când România nu a participat la invadarea cehoslovacilor. O comparație este ilustrativă. Eu vreau să-ți spun, ca populația să înțeleagă. Nu se va face nicio schimbare de regim. De ce nu ies oamenii în stradă în Teheran? Nu ies în stradă pentru că nu mai e vorba de ayatollahii care au împușcat copiii (…) Îi urăsc mai mult pe cei care îi bombardează decât cei care sunt bombardați. Au bombardat muzee, au bombardat școli, au bombardat foarte multe lucruri. A fost vorba de o școală și asta știm foarte bine. Nu va ieși nimeni în stradă, nu va fi nicio schimbare de regim. Toată ideea asta că sunt 10.000 de susținători ai ayatollahilor care țin țara aia… Nu. Populația este acum nu pentru regim, dar împotriva celor care o bombardează” , conchide analistul Dan Dungaciu

