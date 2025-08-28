Dan Dungaciu: „Președinția României este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre lipsa unei strategii de politică externă a României. El a explicat că rolul de a stabili direcțiile strategice aparține președinției și clasei politice, nu ambasadorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Este ridicol să spui amabasadorilor să facă o strategie”

Dan Dungaciu a atras atenția că ambasadorii nu au rolul de a crea politici externe. Ei implementează deciziile strategice luate de instituțiile legitime.

„Când sediul strategiei este el însuși, el ca instituție, președinția română, e sediu, președinția română este sediul viziunii strategice. Este ridicol să pui ambasadorii să se ocupe să facă o strategie. Ambasadorii pot da sugestii, ca și cum ai spune ambasadorilor: Domnule, mergeți și faceți politică. Imaginați-vă că toți ambasadorii care fac politică din mintea lor, pe unde sunt. Politicienii și viziunea care e votată, legitimată, iar ambasadorii o îndeplinesc, ca și Ministerul de Externe.”, a explicat Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Puterea este la Washington ”

Analistul a mai arătat că România s-a poziționat greșit în raport cu partenerii internaționali, alegând o orientare anti-americană.