Dan Dungaciu: „Președinția României este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre lipsa unei strategii de politică externă a României. El a explicat că rolul de a stabili direcțiile strategice aparține președinției și clasei politice, nu ambasadorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu a atras atenția că ambasadorii nu au rolul de a crea politici externe. Ei implementează deciziile strategice luate de instituțiile legitime.
„Când sediul strategiei este el însuși, el ca instituție, președinția română, e sediu, președinția română este sediul viziunii strategice. Este ridicol să pui ambasadorii să se ocupe să facă o strategie. Ambasadorii pot da sugestii, ca și cum ai spune ambasadorilor: Domnule, mergeți și faceți politică. Imaginați-vă că toți ambasadorii care fac politică din mintea lor, pe unde sunt. Politicienii și viziunea care e votată, legitimată, iar ambasadorii o îndeplinesc, ca și Ministerul de Externe.”, a explicat Dungaciu.
Analistul a mai arătat că România s-a poziționat greșit în raport cu partenerii internaționali, alegând o orientare anti-americană.
„Nu sunt multe state care fac asta. Paradigma cea mai importantă este că ne place Federația Rusă, care totdeauna a avut o diplomație mai bună decât societatea. Și a avut o diplomație mai bună pentru că rușii au avut totdeauna conștiința că societatea lor nu este competitivă în raport cu adversarii. Și au fost obligați să compenseze prin orice puteau. În deficitul ăsta profund pe care l-au avut. Și România ar fi trebuit să se comporte la fel. Ce ar trebui să facă? Dacă are instinctul puterii, adică nasul ăla care îți permite să vezi cam unde se duce puterea. Aici e ca la surfing, diplomația. Vezi valul și trebuie să fii atent. Vine valul, să nu te răstoarne. Te așezi pe val și te duci. Iar puterea este, acum, în zona Euroatlantică, într-un singur loc, la Washington. Doar ăla degajă puterea. Numai de acolo se simte puterea. Am făcut contrariul. Am mers pe chestia asta. Dacă ăștia care sunt la putere acum au fost votați ca să fie anti-americani, să fie europeni, ei trebuie să-și ducă mandatul până la capăt. Că până la urmă nu pot să-și trădeze propriul electorat, nu? Adică trebuie să fie consecvență pe această poziționare pentru că se presupune că au știut de ce au făcut asta. Dar evident că ei n-au știut. Și acum realizează că tot ce au jucat ei a fost greșit. Ei și-au pus ouăle pe un coș greșit. Și acum încearcă, printr-o disperare din asta aproape ridicolă, poate unii dintre ei…”, a spus Dan Dungaciu.