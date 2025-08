Dan Dungaciu: „Răspunsul Uniunii Europene la reacția populației este NEDEMOCRATIZAREA Uniunii Europene”

În emisiunea lui Marius Tucă din 4 august 2022, Dan Dungaciu a comentat criticile lui Elon Musk la adresa Uniunii Europene, care a spus că Irlanda și toate țările membre ar trebui să părăsească UE pentru că aceasta distruge democrația în Europa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a explicat că problema criticilor nu este împotriva Europei sau a Uniunii Europene în sine, ci modul în care Uniunea răspunde la provocările și nemulțumirile cetățenilor. El a subliniat că Uniunea vrea să impună federalizarea de sus în jos, fără să ceară votul și decizia cetățenilor, ceea ce constituie o pierdere a democrației reale. Analistul a atras atenția că, dacă s-ar pune o astfel de temă la vot în sânul cetățenilor europeni, ar putea fi respinsă, iar opoziția față de acest proces de federalizare impusă autoritar de instituțiile UE este naturală și nu înseamnă a fi anti-european.

În plus, Dungaciu a atras atenția că această criză democratică vine pe fondul altor probleme majore cu care se confruntă Europa, inclusiv războiul din Ucraina, iar incapacitatea Uniunii de a funcționa ca un actor geopolitic global eficient agravează situația.

„Să se înțeleagă foarte clar, aici nu e vorba că are cineva ceva împotriva Europei, nu are nimeni nimic, nici măcar împotriva Uniunii Europene. Problema este că răspunsul lor la toate problemele acestea, la reacțiile populațiilor, apariția partial de protest, răspunsul Uniunii Europene este nedemocratizarea Uniunii Europene. (…) Uniunea Europeană zice așa: Domnule, dacă noi rămânem democrați și începem să punem la vot ideea de federalizare, atât aș vrea să văd, supune la vot. Ideea nu știu dacă e bună sau rea, hai s-o punem la vot, s-o discutăm. Ideea asta nu va trece niciodată” , spune Dan Dungaciu.