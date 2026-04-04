Dan Dungaciu: „Războiul din Iran se poate încheia cu o situație geopolitică mai complicată decât în momentul declanșării lui”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre stadiul actual al războiului din Orientul Mijlociu, criticând strategia Statelor Unite. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu argumentează faptul că schimbarea regimului de la Teheran nu se poate face în timpul bombardamentelor. Este ilogic, spune acesta, să ceri iranienilor să iasă în stradă și să ceară căderea ayatolahului în timp ce sunt atacați direct. În loc să se ridice împotriva regimului abuziv, aceste atacuri îi unesc în fața inamicului extern, spune analistul.
„Noi nu avem alte referințe foarte concrete decât uitându-ne la niște cazuri similare din istorie. Asta ne poate învăța istoria. Nu putem să știm, dar putem să presupunem în acest moment că, de fapt, este vorba despre iubirea de națiunea iraniană, nu de regim. Și de asta oamenii n-au ieșit în stradă. Au ieșit în stradă pentru că una e să se ocupe ei de regim și alta e să-i bombardeze încă o dată, spun eu, cei pe care îi percep ca fiind inamici. Deci, în acest moment, nu se pune problema schimbării de regim. Asta constat eu. Nu mai vorbește nimeni despre schimbarea de regim și nici despre faptul că iranienii trebuie să iasă în stradă. Păi uitați-vă, cum le spui ălora să iasă în stradă când tu începi să-i bombardezi? Atunci de ce era logic la început? Americanii și evreii le-au spus să iasă în stradă pentru ca, după ce îi bombardează, ei să vină să-și schimbe regimul. Și nu va ieși nimeni. Nu mai vor schimbare de regim.”
De asemenea, invitatul atrage atenția asupra unor elemente importante în cazul cărora nu se știe ce se va întâmpla. Acesta se întreabă ce se va întâmpla cu programul nuclear privind uraniul, dar și cu securitatea maritimă din Strâmtoarea Hormuz.
„Interesant că n-a spus nimic despre Hormuz. Hormuz rămâne la fel sau nu rămâne la fel? Rămâne blocată sau nu rămâne blocată? Deci, se termină războiul și atacul din Iran cu o situație geopolitică mai complicată decât era în timpul războiului. Nu s-a spus despre recuperarea sau nu a uraniului, 400 de kilograme, mai mult sau mai puțin, pe care iranienii îl au. Îl iau sau nu îl iau? Este obiectiv de sfârșit de război sau nu este? Domnul Rubio spune că nu este. Păi asta înseamnă că s-au diluat foarte mult. Bun, și atunci tu distrugi capabilitățile balistice sever. Le distrugi flota și aviația. Bun, aia poți să o faci, că lucrurile poți să le ascunzi. Distrugi fabricile. Și uraniul rămâne la iranieni? Dacă încercăm să gândim și din perspectiva adversarului, care în cazul ăsta este Iranul, ei ce o să spună? Sfinte Doamne, ce spune Donald Trump? Că glumește sau nu, e altceva. El spune că, dacă nu se obține un rezultat bun la negocieri, o să bombardeze de să ne iasă ochii, ca să facă o negociere liberă. Și ei zic, dacă ne bombardează, americanii să ne bombardeze, pentru că este clar că, în privința „boots on the ground”, lumea nu pare convinsă să trimită soldați acolo, că nu prea au ce să facă. Deci, îi bombardezi de le ies ochii. Disperați, iranienii vor bombarda și ei de să le iasă ochii pe vecini, cu tot ce mai au. Nu știu, eu tot aud că nu mai au, dar văd că acum au bombardat. Inclusiv regimul Houthi mai are niște bombe, inclusiv regimul Houthi poate să închidă Marea Roșie, nu se știe.”