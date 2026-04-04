Dan Dungaciu: „Războiul din Iran se poate încheia cu o situație geopolitică mai complicată decât în momentul declanșării lui”

Dan Dungaciu argumentează faptul că schimbarea regimului de la Teheran nu se poate face în timpul bombardamentelor. Este ilogic, spune acesta, să ceri iranienilor să iasă în stradă și să ceară căderea ayatolahului în timp ce sunt atacați direct. În loc să se ridice împotriva regimului abuziv, aceste atacuri îi unesc în fața inamicului extern, spune analistul.

„Noi nu avem alte referințe foarte concrete decât uitându-ne la niște cazuri similare din istorie. Asta ne poate învăța istoria. Nu putem să știm, dar putem să presupunem în acest moment că, de fapt, este vorba despre iubirea de națiunea iraniană, nu de regim. Și de asta oamenii n-au ieșit în stradă. Au ieșit în stradă pentru că una e să se ocupe ei de regim și alta e să-i bombardeze încă o dată, spun eu, cei pe care îi percep ca fiind inamici. Deci, în acest moment, nu se pune problema schimbării de regim. Asta constat eu. Nu mai vorbește nimeni despre schimbarea de regim și nici despre faptul că iranienii trebuie să iasă în stradă. Păi uitați-vă, cum le spui ălora să iasă în stradă când tu începi să-i bombardezi? Atunci de ce era logic la început? Americanii și evreii le-au spus să iasă în stradă pentru ca, după ce îi bombardează, ei să vină să-și schimbe regimul. Și nu va ieși nimeni. Nu mai vor schimbare de regim.”

De asemenea, invitatul atrage atenția asupra unor elemente importante în cazul cărora nu se știe ce se va întâmpla. Acesta se întreabă ce se va întâmpla cu programul nuclear privind uraniul, dar și cu securitatea maritimă din Strâmtoarea Hormuz.