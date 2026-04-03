Dan Dungaciu: „Rubio simte că Donald Trump vrea să iasă din războiul cu Iran”

În emisiunea Marius Tucă Show din 1 aprilie, analistul politic Dan Dungaciu vorbește despre evoluția pozițiilor americane față de Iran. El se concentrează pe declarațiile recente ale secretarului de stat Marco Rubio.

Analistul arată schimbări zilnice în discursul oficial, puțin exagerate. Pe 9 martie Rubio era mai ferm. Acum, ca ministru de externe, diluează limbajul pentru o „victorie” declarată și ieșirea din conflict. Obiectivele devin mai mari, de la eliminarea rachetelor la idei vagi, precum „distrugere severă” a marinei și aviației iraniene.

Dan Dungaciu: „Nu sunt negocieri propriu-zise cu Iranul, doar schimburi de mesaje prin intermediari, nu ca în Ucraina”.

„Nu sunt negocieri propriu-zise. Nu stau cele două tabere față față și negociază. Sigur că se transmit prin terți, diverse forme, se discută, dar nu e o negociere încă. Adică nu o negociere nici măcar ca în Ucraina”, subliniază Dungaciu

Obiectivele „clare”, dar nu complet distructive

Dungaciu subliniază că lista de obiective este „aproape clară”, cu accent pe distrugerea severă a capacităților inamice, un termen nou, introdus recent, spre deosebire de „distrugerea completă” vehiculată anterior.