Dan Dungaciu: „Rubio simte că Donald Trump vrea să iasă din războiul cu Iran”

În emisiunea Marius Tucă Show din 1 aprilie, analistul politic Dan Dungaciu vorbește despre evoluția pozițiilor americane față de Iran. El se concentrează pe declarațiile recente ale secretarului de stat Marco Rubio.
Analistul arată schimbări zilnice în discursul oficial, puțin exagerate. Pe 9 martie Rubio era mai ferm. Acum, ca ministru de externe, diluează limbajul pentru o „victorie” declarată și ieșirea din conflict. Obiectivele devin mai mari, de la eliminarea rachetelor la idei vagi, precum „distrugere severă” a marinei și aviației iraniene.
Dan Dungaciu a clarificat poziția sa fermă privind presupusele negocieri cu Iranul: nu sunt negocieri propriu-zise, ci doar schimburi de mesaje prin intermediari.
„Nu sunt negocieri propriu-zise. Nu stau cele două tabere față față și negociază. Sigur că se transmit prin terți, diverse forme, se discută, dar nu e o negociere încă. Adică nu o negociere nici măcar ca în Ucraina”, subliniază Dungaciu
Dungaciu subliniază că lista de obiective este „aproape clară”, cu accent pe distrugerea severă a capacităților inamice, un termen nou, introdus recent, spre deosebire de „distrugerea completă” vehiculată anterior.
„Acum am mai adăugat încă ceva, dar într-o formă mai diluată. Cuvântul „severă” este nou, n-a fost atunci. Bun, ce vreau să spun, când a început atacul aduceți-vă aminte că și premierul Netanyahu și președintele Trump au vorbit despre iranieni că poate să-și ia țara înapoi, că ei nu se bagă. Schimbarea de regim nu s-a întâmplat și nu s-a întâmplat, pentru că nu mai vorbim de regim, acum vorbim despre națiunea iraniană” , conchide Dan Dungaciu