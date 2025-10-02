La emisiunea Marius Tucă din data de 1 octombrie 2025, analistul Dan Dungaciu a oferit o perspectivă amplă asupra concluziilor și problemelor discutate la Summit-ul de la Copenhaga. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a început prin a evidenția importanța flancului estic în contextul securității europene, menționând „barajul de drone” – un proiect de apărare ce se află în curs de analiză.

„Cel mai important lucru a Summit-ului nu cred că ține de probele pe care le-ar aduce cineva. Unul dintre elementele principale este flancul estic, cum îl securizezi și acel, mă rog, baraj de drone pe care se gândesc să-l facă” , spune Dan Dungaciu

Un alt subiect central în discursul lui Dungaciu este formula găsită la Bruxelles și Marea Britanie pentru a folosi banii rușilor înghețați în băncile europene. Astfel, banii, care se ridică la zeci de miliarde de euro vor fi împrumutați Ucrainei fără dobândă, urmând să fie returnați doar în momentul în care Rusia va plăti despăgubiri de război