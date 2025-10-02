La emisiunea Marius Tucă din data de 1 octombrie 2025, analistul Dan Dungaciu a oferit o perspectivă amplă asupra concluziilor și problemelor discutate la Summit-ul de la Copenhaga. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Dan Dungaciu a început prin a evidenția importanța flancului estic în contextul securității europene, menționând „barajul de drone” – un proiect de apărare ce se află în curs de analiză.
„Cel mai important lucru a Summit-ului nu cred că ține de probele pe care le-ar aduce cineva. Unul dintre elementele principale este flancul estic, cum îl securizezi și acel, mă rog, baraj de drone pe care se gândesc să-l facă” , spune Dan Dungaciu
Un alt subiect central în discursul lui Dungaciu este formula găsită la Bruxelles și Marea Britanie pentru a folosi banii rușilor înghețați în băncile europene. Astfel, banii, care se ridică la zeci de miliarde de euro vor fi împrumutați Ucrainei fără dobândă, urmând să fie returnați doar în momentul în care Rusia va plăti despăgubiri de război
„A doua chestie, cum să facem să cădem de acord că banii rușilor trebuie preluați. I-au găsit o formulă gândită la Bruxelles și, cred eu, și în Marea Britanie a venit cu această formulă și fostul premier britanic. Adică, banii rusești, ca să nu i se ia din băncile europene, de la Bruxelles în special, că acolo sunt localizați cei mai mulți dintre ei, 140 de miliarde o să fie împrumutați Ucrainei, fără dobândă, dobândă zero, de către băncile europene. Banii vor fi returnați Ucrainei în momentul în care Rusia va plăti pentru despăgubirile pentru război” , conchide analistul Dungaciu