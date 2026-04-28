Vicepremierul Oana Gheoghiu: „Dacă voiam să vindem ceva, nu cred că făceam public acest lucru”

Vicepremierul Oana Gheorghiu subliniază că vânzarea accelerată a companiilor de stat nu se va face preferențial și obscur. Va fi prin listare la bursă, la vedere. Este o opțiune, punctează Gheorghiu. 

Vicepremierul a respins criticile din moţiunea de cenzură depusă în Parlament de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE, care invocă vânzarea frauduloasă a averii statului. Afitmațiile au avut loc într-o conferinţă organizată de AMEPIP la Palatul Victoria, preia Știripesurse.ro

Moțiunea este o minciună

Moțiunea este o minciună, acuză Gheorghiu. Totul a fost transparent, transmite vicepremierul.

„Este încă o dovadă a faptului că această moţiune este o minciună. Pentru că aţi avut acces cu toţii la documente. Și sper că le-aţi prezentat public la posturile dumneavoastră de televiziune, Aşa cum erau prezentate şi aşa cum scria o listă exploratorie, fără asumare politică, pusă pe masa discuţiei în mod transparent, explică Gheorghiu.

Vânzarea accelerată nu ocoleşte Bursa de Valori

Vânzarea accelerată poate ocoli Bursa de Valori, ne asigură vicepremierul.

Dacă voiam să vindem ceva, să ascundem ceva, nu cred că făceam public acest lucru. Vânzarea accelerată nu ocoleşte Bursa de Valori.

Se face prin Bursa de Valori şi a fost pusă pe listă ca opţiune în cazul în care nu reuşim restructurarea a trei companii astfel încât să ne atingem jalonul.

Să aducem banii acasă

Am făcut o analiză profesionistă alături de Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Alături de toţii stakeholderii din piaţa de capital, astfel încât să avem mai multe variante şi să aducem banii acasă, afirmă Gheoghiu.

Faptul că pentru o zonă politică acest lucru nu contează şi banii românilor nu contează şi au pus această moţiune, dacă au pus-o, eu n-am văzut-o, dar dacă aşa sună, se bazează pe o minciună, pentru că documentele sunt publice.

Şi oamenii care vor să afle adevărul pot să-l afle foarte uşor.

Sper ca oamenii să citească, pentru că era clar o listă exploratorie, precizată încă o dată, în mod transparent.

Dar iată că transparenţa nu mai contează în România”, a precizat Oana Gheorghiu, într-o conferinţă organizată de AMEPIP la Palatul Victoria.

Recomandarea autorului: Oana Gheorghiu demontează acuzațiile PSD: ”Activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți”

NEWS ALERT Scandal internațional pe programul românesc SAFE. O companie italiană aduce acuzații grave Ministerului Apărării din România
19:36
Scandal internațional pe programul românesc SAFE. O companie italiană aduce acuzații grave Ministerului Apărării din România
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele
18:47
Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele
CONTROVERSĂ Decizie neașteptată la UDMR: Un deputat a anunțat că va demisiona din grupul parlamentar și va activa independent
18:37
Decizie neașteptată la UDMR: Un deputat a anunțat că va demisiona din grupul parlamentar și va activa independent
CONTROVERSĂ Catavencii.ro: Reparațiile mașinilor de Poliție costă mai mult decât mașinile
17:55
Catavencii.ro: Reparațiile mașinilor de Poliție costă mai mult decât mașinile
ACTUALITATE Bobo Clovnu’, fostul lider al SOS Suceava, a fost săltat de Poliție. Vopsit în activist de mediu, el este acuzat de șantaj în formă continuată
17:53
Bobo Clovnu’, fostul lider al SOS Suceava, a fost săltat de Poliție. Vopsit în activist de mediu, el este acuzat de șantaj în formă continuată
ACTUALITATE O tânără din Sibiu, acuzată că a făcut operații estetice ilegal timp de cinci ani, a fost reținută de poliție
17:20
O tânără din Sibiu, acuzată că a făcut operații estetice ilegal timp de cinci ani, a fost reținută de poliție
Mediafax
AUR, dacă ajunge la guvernare: tăieri de cheltuieli și exploatarea resurselor
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii secrete și l-a întâlnit pe Stalin
Mediafax
Dragoș Pîslaru: Veniturile din sistemul public nu vor fi reduse
Click
Casa din care Galileo a privit stelele, scoasă la vânzare! Cât costă reședința spectaculoasă din Florența
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
'Am CANCER!' Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvăluit durata ideală de somn pentru a reduce riscul de demență
FLASH NEWS Unul dintre cei mai vechi liberali îi cere demisia lui Ilie Bolojan: Am reușit să unim PSD și AUR / Se impune un gest elegant, demisia
21:55
Unul dintre cei mai vechi liberali îi cere demisia lui Ilie Bolojan: Am reușit să unim PSD și AUR / Se impune un gest elegant, demisia
FLASH NEWS Donald Trump reacționează după ce Friedrich Merz a afirmat că Statele Unite sunt „umilite” de conducerea Iranului
21:54
Donald Trump reacționează după ce Friedrich Merz a afirmat că Statele Unite sunt „umilite” de conducerea Iranului
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale”
21:39
Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale”
FLASH NEWS Ce cadouri i-a făcut regele Charles lui Donald Trump. Obiectele simbolizează restabilirea prieteniei dintre SUA și Marea Britanie
21:26
Ce cadouri i-a făcut regele Charles lui Donald Trump. Obiectele simbolizează restabilirea prieteniei dintre SUA și Marea Britanie
INEDIT Adidas i-a impresionat pe iubitorii de câini. Surpriza pregătiră pentru Cupa Mondială de Fotbal 2026
21:20
Adidas i-a impresionat pe iubitorii de câini. Surpriza pregătiră pentru Cupa Mondială de Fotbal 2026
ȘTIINȚĂ De ce visăm ceea ce visăm. Ce spun oamenii de știință despre legătura cu personalitatea și experiențele de viață
21:05
De ce visăm ceea ce visăm. Ce spun oamenii de știință despre legătura cu personalitatea și experiențele de viață

