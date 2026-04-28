Vicepremierul Oana Gheoghiu: „Dacă voiam să vindem ceva, nu cred că făceam public acest lucru”

Vicepremierul Oana Gheorghiu subliniază că vânzarea accelerată a companiilor de stat nu se va face preferențial și obscur. Va fi prin listare la bursă, la vedere. Este o opțiune, punctează Gheorghiu.

Vicepremierul a respins criticile din moţiunea de cenzură depusă în Parlament de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE, care invocă vânzarea frauduloasă a averii statului. Afitmațiile au avut loc într-o conferinţă organizată de AMEPIP la Palatul Victoria, preia Știripesurse.ro

Moțiunea este o minciună

Moțiunea este o minciună, acuză Gheorghiu. Totul a fost transparent, transmite vicepremierul.

„Este încă o dovadă a faptului că această moţiune este o minciună. Pentru că aţi avut acces cu toţii la documente. Și sper că le-aţi prezentat public la posturile dumneavoastră de televiziune, Aşa cum erau prezentate şi aşa cum scria o listă exploratorie, fără asumare politică, pusă pe masa discuţiei în mod transparent, explică Gheorghiu.

Vânzarea accelerată nu ocoleşte Bursa de Valori

Dacă voiam să vindem ceva, să ascundem ceva, nu cred că făceam public acest lucru. Vânzarea accelerată nu ocoleşte Bursa de Valori. Se face prin Bursa de Valori şi a fost pusă pe listă ca opţiune în cazul în care nu reuşim restructurarea a trei companii astfel încât să ne atingem jalonul.

Să aducem banii acasă

Am făcut o analiză profesionistă alături de Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Alături de toţii stakeholderii din piaţa de capital, astfel încât să avem mai multe variante şi să aducem banii acasă, afirmă Gheoghiu. Faptul că pentru o zonă politică acest lucru nu contează şi banii românilor nu contează şi au pus această moţiune, dacă au pus-o, eu n-am văzut-o, dar dacă aşa sună, se bazează pe o minciună, pentru că documentele sunt publice. Şi oamenii care vor să afle adevărul pot să-l afle foarte uşor. Sper ca oamenii să citească, pentru că era clar o listă exploratorie, precizată încă o dată, în mod transparent. Dar iată că transparenţa nu mai contează în România”, a precizat Oana Gheorghiu, într-o conferinţă organizată de AMEPIP la Palatul Victoria.

Recomandarea autorului: Oana Gheorghiu demontează acuzațiile PSD: ”Activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți”