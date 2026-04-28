Donald Trump reacționează după ce Friedrich Merz a afirmat că Statele Unite sunt „umilite" de conducerea Iranului

După ce cancelarul Germaniei a făcut luni câteva declarații controversate cu privire la succesul Statelor Unite în operațiunea împotriva Iranului, președintele Donald Trump a venit marți seara cu un răspuns pentru Friedrich Merz sub forma unui mesaj pe Truth Social, platforma preferată de comunicare a liderului american.

Friedrich Merz a precizat luni că Statele Unite sunt „umilite” de conducerea de la Teheran, ceea ce îi determină pe oficialii americani să se deplaseze în Pakistan pentru negocieri, pentru a pleca apoi către casă fără niciun rezultat.

„Iranienii sunt, evident, foarte pricepuți la negocieri sau, mai degrabă, foarte pricepuți să nu negocieze, lăsându-i pe americani să se deplaseze la Islamabad și apoi să plece fără niciun rezultat”, a declarat Merz în cadrul unei discuții cu studenții din orașul Marsberg.

„O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numitele Gărzi Revoluționare. Așadar, sper ca această situație să se încheie cât mai repede posibil”, a adăugat el la evenimentul organizat în landul Renania de Nord-Westfalia.

În replică, Donald Trump a venit cu un răspuns dur, dar controlat, pe Truth Social. Săptămâna trecută, într-o conferință de presă, Trump a precizat reporterilor că, dacă Iranul ar fi avut arma nucleară, marile orașe din Europa ar fi fost cu siguranță ținta Teheranului. „Nimic nu e mai rău decât un holocaust nuclear în Europa”, a spus Trump pe 24 aprilie.

Marți seara, Trump a postat pe Truth Social că Friedrich Merz „nu știe despre ce vorbește! Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, întreaga lume ar fi ținută ostatică. […] Nu e de mirare că Germania o duce atât de prost, atât economic, cât și în alte privințe!”.

Recomandările autorului:

Ce cadouri i-a făcut regele Charles lui Donald Trump. Obiectele simbolizează restabilirea prieteniei dintre SUA și Marea Britanie

Conflictul dintre SUA și Iran se transformă într-un nou Război Rece

Vicepreședintele SUA, JD Vance, suspectează că șeful Pentagonului îl minte pe Trump cu privire la războiul din Iran

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce cadouri i-a făcut regele Charles lui Donald Trump. Obiectele simbolizează restabilirea prieteniei dintre SUA și Marea Britanie
21:26
Ce cadouri i-a făcut regele Charles lui Donald Trump. Obiectele simbolizează restabilirea prieteniei dintre SUA și Marea Britanie
FLASH NEWS Axios: Conflictul dintre SUA și Iran se transformă într-un nou Război Rece
20:42
Axios: Conflictul dintre SUA și Iran se transformă într-un nou Război Rece
INEDIT Trump dezvăluie că mama sa a fost îndrăgostită nebunește de Regele Charles: „Este atât de drăguț”
18:27
Trump dezvăluie că mama sa a fost îndrăgostită nebunește de Regele Charles: „Este atât de drăguț”
FLASH NEWS Donald Trump nu-și poate stăpâni entuziasmul. Ziarul Daily Mail a dezvăluit că președintele SUA și Regele Charles sunt veri. Ce strămoș au în comun
17:47
Donald Trump nu-și poate stăpâni entuziasmul. Ziarul Daily Mail a dezvăluit că președintele SUA și Regele Charles sunt veri. Ce strămoș au în comun
FLASH NEWS Spionul care vindea secrete ale României la ruși, dat la schimb pentru doi ofițeri de informații moldoveni
17:29
Spionul care vindea secrete ale României la ruși, dat la schimb pentru doi ofițeri de informații moldoveni
SCANDALOS 22 de călugări budiști au fost arestați pe un aeroport din Sri Lanka după ce au fost prinși cu 110 kg de canabis în bagaje
17:13
22 de călugări budiști au fost arestați pe un aeroport din Sri Lanka după ce au fost prinși cu 110 kg de canabis în bagaje
Mediafax
AUR, dacă ajunge la guvernare: tăieri de cheltuieli și exploatarea resurselor
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii secrete și l-a întâlnit pe Stalin
Mediafax
Dragoș Pîslaru: Veniturile din sistemul public nu vor fi reduse
Click
Casa din care Galileo a privit stelele, scoasă la vânzare! Cât costă reședința spectaculoasă din Florența
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
'Am CANCER!' Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvăluit durata ideală de somn pentru a reduce riscul de demență

Cele mai noi

Trimite acest link pe