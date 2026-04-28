Donald Trump reacționează după ce Friedrich Merz a afirmat că Statele Unite sunt „umilite” de conducerea Iranului

După ce cancelarul Germaniei a făcut luni câteva declarații controversate cu privire la succesul Statelor Unite în operațiunea împotriva Iranului, președintele Donald Trump a venit marți seara cu un răspuns pentru Friedrich Merz sub forma unui mesaj pe Truth Social, platforma preferată de comunicare a liderului american.

Friedrich Merz a precizat luni că Statele Unite sunt „umilite” de conducerea de la Teheran, ceea ce îi determină pe oficialii americani să se deplaseze în Pakistan pentru negocieri, pentru a pleca apoi către casă fără niciun rezultat.

„Iranienii sunt, evident, foarte pricepuți la negocieri sau, mai degrabă, foarte pricepuți să nu negocieze, lăsându-i pe americani să se deplaseze la Islamabad și apoi să plece fără niciun rezultat”, a declarat Merz în cadrul unei discuții cu studenții din orașul Marsberg.

„O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numitele Gărzi Revoluționare. Așadar, sper ca această situație să se încheie cât mai repede posibil”, a adăugat el la evenimentul organizat în landul Renania de Nord-Westfalia.

În replică, Donald Trump a venit cu un răspuns dur, dar controlat, pe Truth Social. Săptămâna trecută, într-o conferință de presă, Trump a precizat reporterilor că, dacă Iranul ar fi avut arma nucleară, marile orașe din Europa ar fi fost cu siguranță ținta Teheranului. „Nimic nu e mai rău decât un holocaust nuclear în Europa”, a spus Trump pe 24 aprilie.

Marți seara, Trump a postat pe Truth Social că Friedrich Merz „nu știe despre ce vorbește! Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, întreaga lume ar fi ținută ostatică. […] Nu e de mirare că Germania o duce atât de prost, atât economic, cât și în alte privințe!”.

Recomandările autorului: