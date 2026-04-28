Ce cadouri i-a făcut regele Charles lui Donald Trump. Obiectele simbolizează restabilirea prieteniei dintre SUA și Marea Britanie

Cu ocazia vizitei de stat la Casa Albă, regele Charles și regina Camilla i-au oferit lui Donald Trump cadouri cu o puternică încărcătură istorică și simbolică, ce marchează aniversarea a 250 de ani de independență a Statelor Unite față de Marea Britanie.

Președintele american a primit de la monarhul britanic o reproducere înrămată, de înaltă calitate, a planurilor originale de design din 1879 pentru faimosul birou Resolute din Biroul Oval. Originalele acestor planuri sunt păstrate în prezent la Muzeul Maritim Național din Greenwich. Acest birou a fost realizat din lemnul navei britanice HMS Resolute și oferit cadou de Regina Victoria președintelui american de atunci, Rutherford B. Hayes, în 1880.

Reprezentație a navei HMS Resolute, blocată în gheața de la Polul Nord

În anul 1856, guvernul SUA a recuperat nava HMS Resolute, care a rămas blocată în gheață în timpul unei expediții arctice, și a trimis-o înapoi în Anglia, unde a fost prezentată Reginei Victoria ca gest de bunăvoință.

De asemenea, Donald Trump i-a dăruit regelui o copie înrămată a unei scrisori din 1785 scrise de fostul președinte John Adams, pe atunci ambasadorul SUA în Marea Britanie, către John Jay, secretarul american al afacerilor externe. Adams, în scrisoare, a citat discursul său adresat regelui, promițând să restabilească prietenia dintre SUA și Marea Britanie.

Biroul Resolute din Biroul Oval, Casa Albă

Melania Trump a oferit, printre altele, un borcan de miere din stupii Casei Albe

Regina Camilla și Melania Trump au făcut și ele, de asemenea, schimb de cadouri. Melania Trump a primit o broșă realizată de creatoarea britanică de bijuterii Fiona Rae, care a primit un mandat regal din partea lui Charles, un fel de recunoaștere pentru furnizarea de bunuri și servicii casei regale.

În schimb, Melania i-a oferit reginei Marii Britanii un set de șase lingurițe de argint de la Tiffany & Co, renumitul magazin de bijuterii, fiecare gravată cu monograma regală a Reginei. Melania i-a mai oferit Camillei și un borcan cu miere făcută de albinele care trăiesc într-un stup amplasat pe peluza de sud a Casei Albe.

În septembrie, când cele două cupluri s-au întâlnit la Castelul Windsor, regele și regina i-au dăruit domnului Trump un volum legat în piele care sărbătorește cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență, precum și steagul Union Jack care a zburat deasupra Palatului Buckingham în ziua celei de-a doua învestiri a domnului Trump.

