Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale”

Sorin Grindeanu, a spus, într-o intervenție pentru România TV, că își dorește să înlăture minciunile spuse de premierul României. Liderul Partidului Social Democrat a subliniat că PSD a făcut majorități ca să-l suspende pe Ilie Bolojan din funcție, nu pe președintele Nicușor Dan.

„Pe mine mă interesează, de exemplu, să dăm un semnal prin faptul că prefecții, subprefecții PSD, toți secretarii de stat și-au dat demisia. Suntem în opoziție. De asemenea, mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier aseară și nu doar asta. Aseară dânsul a afirmat că PSD-ul și eu facem majorități să-l suspendăm pe președintele Nicușor Dan. E fals! Noi am făcut moțiune ca să-l schimbăm pe el, nu pe președinte. O spun ca să fie foarte clar și să nu mai arunce cu scenarii false care nu au niciun fel de legătură. Mi-am dat seama că acesta este punctajul PNL-ului, fiindcă am văzut și la alții toată ziua spunând același lucru. E o minciună. E un neadevăr. Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul-ministru. În niciun caz președintele.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democraților i-a transmis premierului Bolojan să-și vadă de treabă sa cât mai poate și să nu mai arunce cu minciuni în spațiul public.

„Sunt extrem de izolat, după ce spune domnul Bolojan. Să-și vadă de treaba domniei sale, cât mai poate, la guvern, câteva zile acolo, și să nu mai arunce minciuni în spațiul public. Am spus clar că aceasta este o înțelegere parlamentară. E o înțelegere care are ca scop înlăturarea acestui guvern și, în principal, a primului-ministru.”.

Bolojan a criticat o posibilă apropiere între PSD și AUR

Șeful Executivului a declarat la Digi 24 că Sorin Grindeanu a mințit, nu doar despre problemele guvernării, ci despre proiectele politice cu AUR. Concluzia lui Ilie Bolojan a fost aceea că va exista o majoritate de tip PSD-AUR „pe față sau pe dos”. „Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu despre proiecte politice cu AUR. Cred că atunci când a fost la Bruxelles să explice ce vrea să facă, că nu va exista niciun fel de colaborare politică cu AUR, demonizând acest partid și, practic, acum vedem că există o acțiune de colaborare politică pentru această moțiune. Dacă retorica este că aceasta este doar o etapă de acum, se pune problema ce se va întâmpla mai departe. Concluzia este că vom avea o majoritate de tip PSD–AUR, pe față sau pe dos, și atunci trebuie să își asigure modalitatea de funcționare.”, a spus Ilie Bolojan.

