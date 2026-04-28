Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale"

Sorin Grindeanu, a spus, într-o intervenție pentru România TV, că își dorește să înlăture minciunile spuse de premierul României. Liderul Partidului Social Democrat a subliniat că PSD a făcut majorități ca să-l suspende pe Ilie Bolojan din funcție, nu pe președintele Nicușor Dan. 

„Pe mine mă interesează, de exemplu, să dăm un semnal prin faptul că prefecții, subprefecții PSD, toți secretarii de stat și-au dat demisia. Suntem în opoziție. De asemenea, mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier aseară și nu doar asta. Aseară dânsul a afirmat că PSD-ul și eu facem majorități să-l suspendăm pe președintele Nicușor Dan. E fals! Noi am făcut moțiune ca să-l schimbăm pe el, nu pe președinte. O spun ca să fie foarte clar și să nu mai arunce cu scenarii false care nu au niciun fel de legătură. Mi-am dat seama că acesta este punctajul PNL-ului, fiindcă am văzut și la alții toată ziua spunând același lucru. E o minciună. E un neadevăr. Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul-ministru. În niciun caz președintele.”, a declarat Sorin Grindeanu. 

Liderul social-democraților i-a transmis premierului Bolojan să-și vadă de treabă sa cât mai poate și să nu mai arunce cu minciuni în spațiul public.

„Sunt extrem de izolat, după ce spune domnul Bolojan. Să-și vadă de treaba domniei sale, cât mai poate, la guvern, câteva zile acolo, și să nu mai arunce minciuni în spațiul public. Am spus clar că aceasta este o înțelegere parlamentară. E o înțelegere care are ca scop înlăturarea acestui guvern și, în principal, a primului-ministru.”.

Bolojan a criticat o posibilă apropiere între PSD și AUR

Șeful Executivului a declarat la Digi 24 că Sorin Grindeanu a mințit, nu doar despre problemele guvernării, ci despre proiectele politice cu AUR. Concluzia lui Ilie Bolojan a fost aceea că va exista o majoritate de tip PSD-AUR „pe față sau pe dos”.

„Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu despre proiecte politice cu AUR. Cred că atunci când a fost la Bruxelles să explice ce vrea să facă, că nu va exista niciun fel de colaborare politică cu AUR, demonizând acest partid și, practic, acum vedem că există o acțiune de colaborare politică pentru această moțiune. 

Dacă retorica este că aceasta este doar o etapă de acum, se pune problema ce se va întâmpla mai departe. Concluzia este că vom avea o majoritate de tip PSD–AUR, pe față sau pe dos, și atunci trebuie să își asigure modalitatea de funcționare.”, a spus Ilie Bolojan. 

Citește și

FLASH NEWS Unul dintre cei mai vechi liberali îi cere demisia lui Ilie Bolojan: Am reușit să unim PSD și AUR / Se impune un gest elegant, demisia
21:55
Unul dintre cei mai vechi liberali îi cere demisia lui Ilie Bolojan: Am reușit să unim PSD și AUR / Se impune un gest elegant, demisia
POLITICĂ Vicepremierul Oana Gheoghiu: „Dacă voiam să vindem ceva, nu cred că făceam public acest lucru”
21:33
Vicepremierul Oana Gheoghiu: „Dacă voiam să vindem ceva, nu cred că făceam public acest lucru”
FLASH NEWS Nicușor Dan girează președintele PSD: „Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios”
21:02
Nicușor Dan girează președintele PSD: „Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios”
NEWS ALERT Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan. Ce spune președintele, întrebat dacă îl mai susține pe premier
19:42
Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan. Ce spune președintele, întrebat dacă îl mai susține pe premier
POLITICĂ Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după publicarea execuției bugetare pentru T1: „Datele la zi reconfirmă reducerea deficitului”
19:05
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după publicarea execuției bugetare pentru T1: „Datele la zi reconfirmă reducerea deficitului”
CONTROVERSĂ Radu Miruță, acuzat că s-a opus proiectului „Cea mai modernă armă de asalt”. Acum, însă, ministrul Apărării se laudă cu el
18:57
Radu Miruță, acuzat că s-a opus proiectului „Cea mai modernă armă de asalt”. Acum, însă, ministrul Apărării se laudă cu el
Mediafax
AUR, dacă ajunge la guvernare: tăieri de cheltuieli și exploatarea resurselor
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii secrete și l-a întâlnit pe Stalin
Mediafax
Dragoș Pîslaru: Veniturile din sistemul public nu vor fi reduse
Click
Casa din care Galileo a privit stelele, scoasă la vânzare! Cât costă reședința spectaculoasă din Florența
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
'Am CANCER!' Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvăluit durata ideală de somn pentru a reduce riscul de demență

