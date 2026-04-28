Valentin Stan: Au existat speculații că și mentalistul de lângă Trump ar fi fost pus acolo ca parte din scenariu

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum presa propagandistă a început să creeze scenarii conspiraționiste despre tentativa de asasinare a lui Trump.
Te rog să te uiți foarte bine la ce ai să vezi acum. Pentru că o să afli câteva lucruri foarte importante. O să afli, de pildă, că cei doi lideri (n.r. Donald Trump și J.D. Vance) au fost evacuați în ritmuri diferite la momentul tentativei de asasinat. Ca și cum ar fi știut ceva. De ce a fost Vance evacuat mai repede? Or fi securiștii ăia care îl apără pe el, adică Secret Service… O să vezi că vor evalua și Secret Service-ul. Notă mică, normal, nu-s profesioniști. Deci, de ce a rămas Trump mai târziu? Ca să dea impresia că e puternic, să dea impresia că el controlează? Că nu se înspoimântă, că e stăpân pe situație. Ai înțeles câți pași mai ai de făcut până la teoria regiei? Ei au filmat dintr-un unghi foarte prost, dar nu ne mai luăm de la atât de Antena3. Noi o să arătăm mai bine cu animația noastră. Deci vezi aici era Trump care a întârziat față de modul în care a fost extras Vance. Dar de ce au întârziat? Erau mai buni Secret Service-ul lui Vance? Că au echipe diferite, știi care e ideea… Ei au creat o stare… Au revenit și cu mentalistul, știi ăla care stătea lângă Trump. Mentalistul ăla era pus acolo ca să dea impresia de stăpânire de sine… Nu am mai dat înregistrarea asta că mi s-a părut scabroasă.