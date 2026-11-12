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Ion Cristoiu acuză China că a orchestrat scandalul Nvidia și s-a folosit de „idioții utili” din SUA: „Scopul principal a fost prăbușirea companiei”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu acuză China că a orchestrat scandalul Nvidia și s-a folosit de „idioții utili” democrați: „Scopul principal a fost prăbușirea companiei”
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Ion Cristoiu susține că scandalul din jurul șefului Nvidia a fost creat de chinezi pentru a prăbuși compania. Scriitorul crede că bătăliile celui de-al Treilea Război mondial se vor da prin dezvoltarea AI-ului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Scopul principal a fost prăbușirea Nvidia”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu comentează scandalul din jurul șefului Nvidia. Acesta spune că au apărut în presă tot felul de știri care o acuzau pe iubita lui Jensen Huang că ar fi un spion al Chinei. El crede că presiunea pusă pe șeful Nvidia pentru a demisiona a fost o operațiune a Chinei. Publicistul susține că democrații au fost „idioți utili” care au făcut jocul chinezilor.

„În presă au apărut știri de genul: se pare că iubita șefului Nvidia era suspectată că este spioană a Chinei. Trebuie să fii de o rară imbecilitate să spui că știi vreodată cine e spion. Poate peste 100 de ani să aflăm… Nici măcar șeful securității chineze nu știe. După părerea mea, a fost o operațiune chinezească cu acești idioți utili, care sunt democrații USR-iști ai SUA. Scopul principal a fost prăbușirea Nvidia. Cum se face asta în servicii? Poți să creezi o urmă falsă, adică intoxici pe vreun tâmpit de la CIA că ai tu informații… Scopul a fost prăbușirea Nvidia.”, explică publicistul. 

Inteligența Artificială, o bătălie în al Treilea Război Mondial

Scriitorul susține că al Treilea Război Mondial se va da pe Inteligența Artificială. Acesta afirmă că Europa nici nu va intra într-o bătălie pentru AI, pentru că este cu mult depășită. El crede că SUA este umăr la umăr în această luptă alături de China, iar progresul tehnologic i se datorează lui Trump.

„În cel de-al Treilea Război Mondial, una dintre bătălii va fi cea pe Inteligența Artificială. Pe plan mondial, există al 3-lea Război Mondial și este legat de cine stăpânește această inteligență artificială, considerată cea mai mare revoluție tehnico-științifică din istoria omenirii. În aceste condiții, Europa nu contează că ea nu e așa dezvoltată. În America, grație și lui Trump, s-a insistat aproape până la demență cu dezvoltarea inteligenței Artificiale, pentru că el știe că cine pierde această bătălie, pierde și războiul. Acesta este armamentul post-nuclear: drone, roboți…”, afirmă Cristoiu.

Criza Nvidia: CEO-ul a demisionat din fruntea gigantului AI

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie 2026 din funcția de CEO și din consiliul de administrație al Nvidia. Acesta a pus capăt unei perioade de 33 de ani la conducerea gigantului pe care l-a cofondat. Decizia vine în urma scandalului major legat de două relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată de autoritățile americane de spionaj pentru China.

Huang a recunoscut că a avut o relație intimă cu Alice Huang, fostă directoare a companiei de centre de date Megaspeed din Singapore. Serviciile de informații din SUA suspectează că aceasta a colectat informații pentru Beijing, ceea ce a declanșat temeri de securitate națională și o anchetă independentă din partea Nvidia. Scandalul de spionaj și plecarea bruscă a fondatorului Nvidia au generat o reacție imediată și puternică pe bursă. Titlurile Nvidia au scăzut cu aproximativ 10% în tranzacțiile de dinaintea deschiderii pieței de joi.

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