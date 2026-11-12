Ion Cristoiu acuză China că a orchestrat scandalul Nvidia și s-a folosit de „idioții utili” din SUA: „Scopul principal a fost prăbușirea companiei”

Ion Cristoiu susține că scandalul din jurul șefului Nvidia a fost creat de chinezi pentru a prăbuși compania. Scriitorul crede că bătăliile celui de-al Treilea Război mondial se vor da prin dezvoltarea AI-ului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu comentează scandalul din jurul șefului Nvidia. Acesta spune că au apărut în presă tot felul de știri care o acuzau pe iubita lui Jensen Huang că ar fi un spion al Chinei. El crede că presiunea pusă pe șeful Nvidia pentru a demisiona a fost o operațiune a Chinei. Publicistul susține că democrații au fost „idioți utili” care au făcut jocul chinezilor.
„În presă au apărut știri de genul: se pare că iubita șefului Nvidia era suspectată că este spioană a Chinei. Trebuie să fii de o rară imbecilitate să spui că știi vreodată cine e spion. Poate peste 100 de ani să aflăm… Nici măcar șeful securității chineze nu știe. După părerea mea, a fost o operațiune chinezească cu acești idioți utili, care sunt democrații USR-iști ai SUA. Scopul principal a fost prăbușirea Nvidia. Cum se face asta în servicii? Poți să creezi o urmă falsă, adică intoxici pe vreun tâmpit de la CIA că ai tu informații… Scopul a fost prăbușirea Nvidia.”, explică publicistul.
Scriitorul susține că al Treilea Război Mondial se va da pe Inteligența Artificială. Acesta afirmă că Europa nici nu va intra într-o bătălie pentru AI, pentru că este cu mult depășită. El crede că SUA este umăr la umăr în această luptă alături de China, iar progresul tehnologic i se datorează lui Trump.
„În cel de-al Treilea Război Mondial, una dintre bătălii va fi cea pe Inteligența Artificială. Pe plan mondial, există al 3-lea Război Mondial și este legat de cine stăpânește această inteligență artificială, considerată cea mai mare revoluție tehnico-științifică din istoria omenirii. În aceste condiții, Europa nu contează că ea nu e așa dezvoltată. În America, grație și lui Trump, s-a insistat aproape până la demență cu dezvoltarea inteligenței Artificiale, pentru că el știe că cine pierde această bătălie, pierde și războiul. Acesta este armamentul post-nuclear: drone, roboți…”, afirmă Cristoiu.
Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie 2026 din funcția de CEO și din consiliul de administrație al Nvidia. Acesta a pus capăt unei perioade de 33 de ani la conducerea gigantului pe care l-a cofondat. Decizia vine în urma scandalului major legat de două relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată de autoritățile americane de spionaj pentru China.
Huang a recunoscut că a avut o relație intimă cu Alice Huang, fostă directoare a companiei de centre de date Megaspeed din Singapore. Serviciile de informații din SUA suspectează că aceasta a colectat informații pentru Beijing, ceea ce a declanșat temeri de securitate națională și o anchetă independentă din partea Nvidia. Scandalul de spionaj și plecarea bruscă a fondatorului Nvidia au generat o reacție imediată și puternică pe bursă. Titlurile Nvidia au scăzut cu aproximativ 10% în tranzacțiile de dinaintea deschiderii pieței de joi.