O tânără cazată la Grand Hotel Bucharest, fostul Intercontinental, cel mai înalt hotel din Capitală, a căzut de la etajul 16. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului înclină spre ipoteza sinuciderii.

Agenții de poliție s-au deplasat de urgență la locul tragedie. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit în camera ei un indiciu care ar sugera că gestul extrem a fost intenționat și ar oferi și motivul pentru care s-ar fi sinucis.

Tânăra se cazase duminică și în cameră fost găsită o scrisoare medicală

Tânăra avea 29 de ani, era din Ilfov și se cazase duminică la hotelul cu 23 de etaje. În camera ei, anchetatorii au găsit o scrisoare medicală despre o boală incurabilă.

Femeia era cazată la etajul 16 al hotelului și a căzut de la o înălțime de peste 50 de metri. S-a prăbușit pe acel acoperiș, unde se află recepția hotelului.