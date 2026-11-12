Ion Cristoiu susține că Georgescu a fost trimis în judecată pentru a slăbi protestul AUR de sâmbătă: „Mâine cred că o să îl elibereze”

Ion Cristoiu crede că dosarul lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru a tempera protestele de sâmbătă organizate de AUR. Scriitorul afirmă că Georgescu va fi eliberat zilele viitoare din Arestul Central al Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Mâine cred că o să îi dea drumul”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu crede că Georgescu va fi eliberat înainte de mitingul AUR de sâmbătă. Acesta spune că dosarul a fost deja trimis în judecată, ceea ce va face obligatorie eliberarea din închisoare a lui Călin Georgescu. El afirmă că fostul candidat la președinție va fi eliberat chiar mâine din Arestul Central al Capitalei.

„O să îl elibereze ca să oprească mitingul de sâmbătă. Dosarul a fost trimis deja în judecată, deci este obligatoriu să îi dea drumul din pușcărie. Mâine cred că o să îi dea drumul. Faptul că l-au trimis în judecată îi obligă să îi dea drumul.”, susține publicistul.

Dosarul lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT. Aceștia sunt arestați preventiv pentru fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat. Acesta este al treilea dosar penal în care fostul prezidențiabil a fost dat pe mâna judecătorilor de către procurorii români. În primul dosar, este judecat pentru fapte privind propaganda legionară la Judecătoria Sectorului 1. În al doilea, pentru fapte privind infracțiuni la ordinea constituțională, aflat în curs de judecare la Curtea de Apel București.

„Sâmbătă nu mai are de ce să facă miting dacă el e eliberat”

Scriitorul spune că dosarul lui Georgescu ar fi putut fi trimis în judecată și abia peste o săptămână. Acesta punctează că eliberarea lui Călin Georgescu face ca mitingul de sâmbătă să devină mai puțin relevant.

„Putea să trimită dosarul în judecată peste o săptămână, dar au făcut-o ca să nu mai aibă impact mitingul de sâmbătă. Sâmbătă nu mai are de ce să facă miting dacă el e eliberat. Nu mai are aceeași amploare protestul dacă el nu mai este în arest.”, afirmă Cristoiu.

AUR organizează protest pe 14 noiembrie împotriva arestării lui Călin Georgescu

Președintele AUR, George Simion, a anunțat pe 2 noiembrie că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie. Aceștia vor protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Simion a făcut anunțul printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook că toți membrii partidului vor merge și în fața Arestului Central.

Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a mitingului din 14 noiembrie, din București. Acest lucru s-a întâmplat după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.