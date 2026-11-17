Povestea fondatorului Nvidia, Jensen Huang, migrantul taiwanez care ocupă acum locul 17 în topul celor mai bogați oameni din lume și una dintre cele mai vizibile figuri din industria tehnologică.

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A emigrat în SUA la vârsta de 9 ani, fără a cunoaște limba engleză, dar a ajuns să creeze Nvidia, una dintre cele mai valoroase companii de tehnologie din lume.

Acesta a devenit cunoscut pe măsură ce compania pe care o conduce, gigantul din domeniul cipurilor pentru inteligență artificială (IA), Nvidia, a devenit una dintre cele mai valoroase companii din lume. Compania a atins o evaluare de piață de aproape 2 trilioane de dolari, depășind alți giganți precum Google și Meta (compania-mamă a Facebook și Instagram), potrivit La Opinion.

Trimis de către părinți în SUA, fără să știe limba

Născut la Taipei în 1963, Huang și-a petrecut o parte a copilăriei în Taiwan și Thailanda, până când părinții săi au decis să-l trimită pe el și pe fratele său în Statele Unite.

Băieții, care nu vorbeau engleză, au fost luați în grijă de o mătușă și un unchi, care emigraseră recent. I-au trimis pe băieți să studieze la Oneida Baptist Institute din Kentucky, o instituție care, la acea vreme, semăna mai degrabă cu un centru de reeducare decât cu o școală obișnuită.

Potrivit unui buletin informativ publicat de școală în 2016, fraților li s-a permis să locuiască, să mănânce și să muncească în cadrul instituției, care, pe atunci, oferea doar cursuri de nivel liceal, în timp ce urmau cursurile școlii primare Oneida (Oneida Elementary School). Sarcina care i-a revenit tânărului Jensen a fost curățarea toaletelor.

„Copiii erau foarte duri. Toți purtau bricege, iar când izbucneau conflicte, situația devenea urâtă. Copiii se alegeau cu răni”, povestea el într-un interviu acordat postului NPR în 2012.

În ciuda greutăților, Huang a susținut întotdeauna că a fost o experiență excelentă și că i-a făcut plăcere perioada petrecută acolo, iar în anul 2016, el și soția sa, Lori, aveau să doneze 2 milioane de dolari pentru construirea unei clădiri cu săli de clasă și dormitoare pentru fete, în cadrul acelei instituții de învățământ.

Magia din spatele calculatoarelor

Câțiva ani mai târziu, băieții s-au mutat în Oregon pentru a fi alături de părinții lor, care emigraseră în Statele Unite. Huang a urmat cursurile Universității de Stat din Oregon, studiind ingineria electrică.

El povestește că, acolo, i s-au deschis ochii asupra „magiei din spatele” calculatoarelor și tot acolo, „norocul” a făcut să o cunoască pe soția sa, Lori, care îi era colegă de laborator.

Aceasta era una dintre cele trei fete dintr-o clasă de 80 de studenți. De asemenea, într-o discuție cu studenții acelei universități, din 2013, Huang a subliniat faptul că i-a cunoscut pe ceilalți doi cofondatori ai Nvidia, Chris Malachowsky și Curtis Priem , printr-o pură întâmplare.

„Vreau să spun că, într-o mare măsură, hazardul joacă un rol foarte important în succes”, a afirmat el.

Ideea Nvidia a apărut la micul dejun

Cei trei cofondatori ai Nvidia au conceput ideea înființării companiei în timpul micului dejun, într-un restaurant Denny’s din San Jose, California. De altfel, Huang are o legătură de lungă durată cu lanțul Denny’s, căci, într-o unitate a acestui lanț din Portland și-a obținut primul loc de muncă, la vârsta de 15 ani, ocupându-se cu spălatul vaselor, curățarea meselor și servirea clienților.

Huang a obținut diploma în inginerie în 1984, un „an perfect pentru absolvire”, după cum avea să afirme el, întrucât a marcat începutul erei calculatoarelor personale, odată cu lansarea primelor sisteme Mac.

Apoi, a urmat un program de masterat în inginerie electrică la Universitatea Stanford, finalizarea acestuia durând opt ani.

În această perioadă, acesta a deținut diverse funcții în cadrul unor companii de tehnologie, va Advanced Micro Devices (AMD) și LSI Logic, părăsind-o pe cea din urmă cu puțin timp înainte de a fonda Nvidia.

Cele 3 întrebări

Așa cum a povestit în cadrul unei prezentări susținute în 2013 la Universitatea de Stat din Oregon, cei trei fondatori și-au pus trei întrebări înainte de a înființa compania: Este această activitate ceva ce ne-ar plăcea „cu adevărat” să facem? Merită făcută? Și este „cu adevărat dificil” de realizat?

Huang a construit o companie cu o structură în care nu doar că peste 40 de persoane îi raportează direct, dar el încurajează activ și comunicarea interdepartamentală, precum și comunicarea de jos în sus.

După cum a explicat, această abordare facilitează fluxul de idei și informații, permițându-i totodată să fie la curent cu cele mai bune idei care vin din partea echipei sale.

„Să conduci oameni pentru a realiza lucruri mărețe, inspirându-i, oferindu-le autonomie și sprijinindu-i, iată de ce există o echipă de management: pentru a-i servi pe toți ceilalți care lucrează în companie”, a menționat el în timpul discursului său de la Stanford.

Averea lui Jensen Huang

La data de 23 mai, averea sa netă depășea 92 de miliarde de dolari, plasându-l, potrivit revistei Forbes, pe locul 17 în topul celor mai bogați oameni din lume.

Iar această cifră ar putea crește și mai mult, datorită poziției de cvasi-monopol pe care Nvidia o deține în producția de „supercipuri”, un produs pentru care se preconizează că cererea va continua să crească în viitorul apropiat.

Un analist de pe Wall Street, citat de revista The New Yorker, a spus: „În domeniul inteligenței artificiale se duce un război, iar Nvidia este singurul furnizor de armament”.

Implicat într-un scandal amoros

În vârstă de 63 de ani, el a fost supranumit „Taylor Swift din lumea tehnologiei” și poreclit „Papa Huang” în Taiwan. Recent, acesta a fost implicat, într-un scandal amoros. De altfel, el însuși că și-a înșelat soția și și-a cerut scuze: „Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Regret profund cele întâmplate.”

Adresându-se colegilor și angajaților săi, el a spus: „Responsabilitatea mea este să vă servesc și să fiu demn de încrederea voastră. Nu m-am ridicat la înălțimea acestei responsabilități.”