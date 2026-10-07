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Europa rămâne fără viziune strategică. Dungaciu: „Dacă ignorăm calea oferită de americani, rămânem cu decenii în urmă”

Malina Maria Fulga
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Dan Dungaciu vorbește despre poziția geopolitică fermă a secretarului de stat Marco Rubio, avertizând că Europa va rămâne în urmă dacă nu va urma SUA pe direcția actualei administrații. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Marco Rubio întinde o mână europenilor”

Analistul politic Dan Dungaciu, prezent în ediția de miercuri a emisiunii „Marius Tucă Show”, a analizat direcția geopolitică a administrației americane. Acesta susține că secretarul de stat a dat un semnal concret, „întinzând o mână” europenilor pentru a ține pasul cu direcția ghidată de Washington. Fără acest pas, avertizează Dungaciu, Europa va rămâne cu zeci de ani în urmă economic, tehnologic și militar.

„Marco Rubio, din punctul ăsta de vedere, stă foarte bine pe picioare politic și de pe această poziție de câștigător se uită la europeni și le spune europenilor: „Treziți-vă, mai aveți o șansă!”. Întinde o mână care nu e o mână întinsă ca să ceară, este o mână întinsă inclusiv ca să ajute și să arate direcția. Știți de ce mă tem eu? Europa dacă ignoră această mână, nu mai trage nimeni de nimic, merge mai departe și au plecat, iar Europa rămâne, ca să zic așa, cu zeci, cu decenii de ani în urmă, nu mai trage nimeni de nimeni.”

„Discursul lui Rubio a fost absolut remarcabil”

De asemenea, invitatul a analizat discursul secretarului de stat american ținut la Atena, în cadrul turneului său european. L-a catalogat ca fiind un demers remarcabil. Acesta urmează direcția trasată de JD Vance în februarie, la Conferința de Securitate de la München.

„Este absolut remarcabil, chiar dacă reiterează mesajul administrației Trump, de la începutul acestei administrații. Reiterează mesajul lui JD Vance de la München. Dar o face într-o formă care, sigur, nu poate să te lase indiferent. Cuvântul „națiune” este pentru unii obsesiv în mesajele pe care americanii le transmit. De ce? Pentru că o recunosc foarte bine: acolo este energie, acolo e forța. Nimeni nu se poate mobiliza până la capăt în numele unei Europe care, deocamdată, este goală de conținut.”

Secretarul american de stat, Marco Rubio, a susținut miercuri un discurs pe dealul Pnyx, lângă Acropole, la Atena. Evenimentul a avut loc în contextul celei de-a șasea runde a Dialogului Strategic SUA-Grecia.

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