Dan Dungaciu vorbește despre poziția geopolitică fermă a secretarului de stat Marco Rubio, avertizând că Europa va rămâne în urmă dacă nu va urma SUA pe direcția actualei administrații. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Analistul politic Dan Dungaciu, prezent în ediția de miercuri a emisiunii „Marius Tucă Show”, a analizat direcția geopolitică a administrației americane. Acesta susține că secretarul de stat a dat un semnal concret, „întinzând o mână” europenilor pentru a ține pasul cu direcția ghidată de Washington. Fără acest pas, avertizează Dungaciu, Europa va rămâne cu zeci de ani în urmă economic, tehnologic și militar.